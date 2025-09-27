Sabato 27 e domenica 28 settembre, su Canale 5, ci sono due nuove puntate di Verissimo. La trasmissione di Silvia Toffanin è trasmessa il sabato alle 16:30 e la domenica alle 16:00.

Verissimo 27 28 settembre, le interviste del sabato

A Verissimo del 27 settembre è dato ampio spazio ad uno degli show di punta dell’intera offerta della rete ammiraglia del Biscione. Stiamo parlando di Tu Si Que Vales, programma del sabato sera dedicato ai talenti emergenti e con giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la novità Paolo Bonolis.

La nuova edizione del format parte il 27 settembre e, per presentarla, Silvia Toffanin intervista, a Verissimo, i conduttori Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nel corso della puntata, poi, si parla del coronamento della storia d’amore di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli. Dopo 28 anni di fidanzamento, i due hanno, da poco, convolato a nozze.

Ascanio Pacelli e l’esperienza da opinionista del Grande Fratello

Durante Verissimo di sabato, la padrona di casa Toffanin dialoga con Maria Giovanna Elmi. La grande annunciatrice televisiva effettua un lungo racconto, che spazia fra vita privata e la carriera lavorativa.

Spazio al racconto di Mercedesz Henger, in attesa del primo figlio, e a quello di Raimondo Todaro, coreografo ed ex professore di ballo di Amici. Infine, è dato spazio alla nuova edizione del Grande Fratello, al via il 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Per parlarne, Toffanin ha un colloquio con Ascanio Pacelli, uno dei tre opinionisti del reality.

Verissimo 27 28 settembre, il ritorno di Katia Ricciarelli

La puntata del 28 settembre di Verissimo apre con il ritorno, in studio, di Katia Ricciarelli. La soprano riappare nel format dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo.

Direttamente da Tokyo arriva Mattia Furlani. In Giappone, il giovane è entrato nella storia dell’atletica italiana, avendo vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo. Tra gli ospiti del programma c’è Iva Zanicchi, oltre a Floriana Secondi, che proprio come il già citato Pacelli è nel cast di opinionisti della prossima edizione del GF.

Silvia Toffanin intervista una delle coppie più discusse e seguite dell’ultima stagione di Temptation Island. Stiamo parlando di quella formata da Alessio e Sonia, che dopo vari tira e molla sono usciti dalla trasmissione ancora fidanzati. Infine, è raccontata la drammatica vicenda di Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito durante un’aggressione culminata con l’uccisione del padre della donna, che era intervenuto per difenderla.