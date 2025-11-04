Martedì 4 novembre prende il via la quarta giornata di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. I match delle quattro squadre italiane sono proposte fra Sky e Prime Video.

Champions League quarta giornata programmazione tv, i match del martedì

La quarta giornata di Champions League prende il via, come detto, il 4 novembre. Dalle ore 18:15 circa scende in campo il Napoli di Antonio Conte. Gli Azzurri sono costretti alla vittoria per rimontare la classifica: al momento, infatti, hanno raccolto tre punti in altrettante sfide, ottenendo due sconfitte ed una sola vittoria. Il Napoli affronta i tedeschi dell’Eintracht, che sono nella medesima situazione di classifica dei Partenopei. Il faccia a faccia è in onda su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 253. Il racconto è di Stefano Borghi e Luca Marchegiani.

La quarta giornata di Champions League procede, il 4 novembre, alle 21:00. Scende in campo la Juventus, che per la prima volta gioca nella competizione europea con la guida tecnica di Luciano Spalletti. I bianconeri sono venticinquesimi in classifica con un solo punto e ricercano ancora il primo trionfo stagionale nel torneo. Contro di loro c’è lo Sporting Lisbona, che invece occupa l’undicesima posizione con sei punti. L’appuntamento è trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con il commento di Fabio Caressa ed Aldo Serena.

Il calendario del mercoledì

La quarta giornata di Champions League continua mercoledì 5 novembre. Alle 21:00, l’Atalanta di Ivan Juric affronta, in trasferta, l’Olympique Marsiglia. L’incontro è molto importante per il proseguo dell’avventura nella competizione, in quanto i nerazzurri sono davanti ai francesi solamente di un punto. L’incontro fra l’OM e l’Atalanta è fruibile su Sky.

Infine, per quel che concerne le compagini italiane, il turno termina con la sfida dell’Inter. Il team di Chivu, al momento a punteggio pieno, ospita a San Siro dalle 21:00 il Kairat, club primo nella massima serie del Kazakistan. La partita è visibile solo su Amazon Prime Video, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League quarta giornata programmazione tv, su TV8 Manchester City-Borussia Dortmund

La programmazione tv della quarta giornata di Champions League coinvolge, in chiaro, TV8, che il mercoledì propone la migliore sfida con protagoniste squadre internazionali. La scelta, nel turno attuale, è ricaduta su Manchester City-Borussia Dortmund, visibile dalle 21:00. Le due compagini sono entrambe a quota sette punti e sono fra le favorite per la vittoria finale della competizione. Il racconto è di Nicola Roggero e Lorenzo Minotti.