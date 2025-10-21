Giunge alla terza giornata la Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. I match delle quattro compagini italiane sono visibili solamente a pagamento, tre su Sky ed uno su Prime Video, mentre su TV8 è proposta una delle migliori sfide con protagoniste squadre internazionali. La scelta, in questo turno, è ricaduta su Chelsea-Ajax.

Champions League terza giornata programmazione tv, Napoli ed Inter in campo il martedì

La terza giornata di Champions League, per quel che concerne le italiane, parte martedì 21 ottobre. Il Napoli campione d’Italia in carica, guidato da Antonio Conte e reduce dal brutto ko in campionato contro il Torino, è chiamato al riscatto nell’insidiosa trasferta contro il PSV Eindhoven. L’incontro prende il via alle 21:00. Al momento, gli Azzurri hanno tre punti. Fermi a quota un punto i padroni di casa, a caccia della prima vittoria. PSV-Napoli è trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253 ed è raccontata da Federico Zancan e Riccardo Montolivo.

Scende in campo il 21 ottobre anche l’Inter. I nerazzurri, per ora, hanno realizzato un percorso netto in coppa, avendo vinto tutte e due le sfide disputate. Forti del punteggio pieno affrontano in trasferta l’Union SG, una squadra sulla carta nettamente più debole ma che potrebbe comunque essere insidiosa. Il team, capolista nel campionato belga, ha tre punti nella classifica del torneo. Union SG-Inter è visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252 e i telecronisti sono Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Champions League terza giornata programmazione tv, i match del mercoledì

Le altre due partite con protagonisti team italiani si svolgono mercoledì 22 ottobre. Alle 21:00, la Juventus di Tudor, in crisi in campionato dopo la brutta sconfitta arrivata contro il Como, affronta in trasferta una delle squadre più forti al mondo, ovvero il Real Madrid. I Blancos hanno vinto entrambe le partite disputate in Champions League, mentre i bianconeri hanno ottenuto due pareggi. Real Madrid-Juventus, al via alle 21:00, è proposta su Amazon Prime Video con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Infine, la terza giornata si conclude, per le italiane, con l’incontro dell’Atalanta. I nerazzurri di Juric, che hanno ottenuto una vittoria ed una sconfitta, ospitano lo Slavia Praga, che occupa le zone basse della classifica con un punto. Atalanta-Slavia Praga, al via alle 21:00, è in programmazione tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. I telecronisti non sono ancora stati comunicati.

Su TV8 il Chelsea contro l’Ajax

In chiaro, su TV8, gli appassionati possono seguire uno dei migliori incontri del mercoledì con protagoniste compagni internazionali. La scelta, questa settimana, è ricaduta sul faccia a faccia fra il Chelsea, in estate vincitrice del Mondiale per Club, e l’Ajax, per il momento ferma a quota zero punti. Il fischio di inizio è fissato per le 21:00. Il racconto è firmato da Paolo Ciarravano ed Aldo Serena.