Ancora protagonista, anche in tv, il calcio. Dopo le partite della Champions League, infarti, giovedì 6 novembre si svolge la quarta giornata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Europa League programmazione tv quarta giornata, il match della Roma

Per quel che concerne la programmazione tv della quarta giornata di Europa League è protagonista, in primis, la Roma. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, sono chiamati subito al riscatto dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. Il team deve affrontare la difficile trasferta contro gli scozzesi del Rangers, da sempre un team molto insidioso, che punta tutto sulla fisicità.

I padroni di casa sono ultimi nella classifica di Europa League, avendo rimediato tre sconfitte. La Roma, invece, è ventitreesima, con tre punti in altrettanti match, dovuti ad una vittoria e a due ko. Rangers-Roma prende il via alle ore 21:00 ed è fruibile esclusivamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Il racconto è di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.

Europa League programmazione tv quarta giornata, la partita del Bologna

La programmazione tv della quarta giornata di Europa League ha come protagonista un’altra squadra italiana, ovvero il Bologna. I rossoblù mirano a proseguire il buon momento di forma e, di fronte al proprio pubblico, accolgono il Brann.

Sulla carta, i nostri portacolori, allenati da Vincenzo Italiano, sono i favoriti. Tuttavia, nella classifica della coppa gli ospiti sono posizionati meglio. Il Bologna, infatti, è diciottesimo con 4 punti, maturati con una vittoria, una sconfitta ed un pareggio. Gli ospiti sono ottavi a quota sei punti, grazie a due vittorie ed una sola sconfitta.

Bologna-Brann prende il via alle 21:00. Il faccia a faccia è inserito nel palinsesto di Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253. La telecronaca è curata da Paolo Ciarravano e Giancarlo Marocchi.

La Fiorentina in Conference League

Oltre all’Europa League, giovedì 6 novembre si svolge anche la terza giornata di Conference League. Protagonista di tale competizione è la Fiorentina. I Viola sono al centro di una bufera: occupano l’ultimo posto in campionato e ferve la ricerca per il sostituto di Stefano Pioli. In tale contesto i giocatori affrontano, in trasferta, il Mainz. Il match è su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 a partire dalle ore 18:45. I commentatori coinvolti nell’incontro sono Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

In chiaro, su TV8, gli appassionati possono seguire, dalle ore 21:00, il match di Europa League fra il Betis Sevilla ed il Lione. Il racconto è di Antonio Nucera.