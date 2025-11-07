Venerdì 7 novembre prende il via l’undicesima giornata di Serie A e di seguito sveliamo la programmazione tv. Come di consueto, tutte le dieci partite sono in onda solo su DAZN, mentre tre di queste sono visibili anche su Sky.

Serie A undicesima giornata programmazione tv, gli anticipi

L’undicesima giornata di Serie A prende il via venerdì 7 novembre, con il primo anticipo. Alle 20:45 si svolge l’anticipo, proposto anche su Sky, fra le due neopromosse Pisa e Cremonese.

Altre quattro sfide dell’undicesima giornata di Serie A sono in programmazione tv sabato 8 novembre. Due in contemporanea alle ore 15:00: il Como di Cesc Fabregas, dopo l’ottimo pareggio in trasferta contro il Napoli, affronta il Cagliari, mentre il Lecce cerca i tre punti contro l’Hellas Verona.

Dalle 18:00, solo su DAZN, è trasmesso il sempre tanto atteso derby fra la Juventus di Luciano Spalletti ed il Torino. Alle 20:45, sia Sky che DAZN trasmettono l’appuntamento che oppone il Parma al Milan di Massimiliano Allegri, che spera di ottenere i tre punti per continuare la rincorsa al primo posto.

I match della domenica

L’undicesima giornata di Serie A giunge al termine domenica 9 novembre. La programmazione tv del turno parte alle 12:30, quando l’Atalanta di Ivan Juric deve tornare alla vittoria contro il Sassuolo. Alle 15:00, il Napoli di Antonio Conte, attualmente capolista, affronta la complessa trasferta del Renato Dall’Ara contro il Bologna. In contemporanea, il Genoa, al primo impegno dopo l’arrivo del nuovo tecnico Daniele De Rossi, affronta lo scontro diretto per la salvezza contro la Fiorentina, fanalino di coda.

Alle 18:00, invece, giunge al termine il turno per Sky con il faccia a faccia che oppone l’Udinese alla Roma. I padroni di casa sono noni in classifica a quota 15 punti, mentre i giallorossi sono quarti, a pari punti con Inter e Milan e ad appena una lunghezza di distanza dalla capolista Napoli. Infine, dalle 20:45, l’Inter di Chivu scende in campo, a San Siro, contro la Lazio di Sarri.

Serie A undicesima giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista dell’undicesima giornata di Serie A.

Pisa-Cremonese: Massara ed Orsi;

Massara ed Orsi; Parma-Milan: non ancora comunicati;

non ancora comunicati; Roma-Udinese: Zancan e Gobbi.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN.