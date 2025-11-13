Si ferma la Serie A, ma torna la Nazionale. Giovedì 13 novembre, dalle 21:00, è prevista la partita fra la Moldavia e l’Italia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali.

Moldavia Italia Qualificazioni Mondiali, gli Azzurri interessati alla differenza reti

Gli Azzurri scendono in campo per la penultima partita di Qualificazione ai Mondiali di calcio, previsti negli Stati Uniti nel 2026. Per gli Azzurri, guidati dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, si tratta di uno scontro pressoché ininfluente dal punto di vista della classifica.

L’Italia, infatti, è già matematicamente qualificata ai playoff, essendo seconda a quota 15 punti. Al primo posto c’è la Norvegia, che ha 18 punti ma sembra impossibile da raggiungere a causa della differenza reti, che per gli Azzurri è di 18 e per i norvegesi è di 29.

L’obiettivo dell’Italia, dunque, è vincere con il maggior scarto possibile e sperare in un passo falso della Norvegia.

La diretta su Rai 1

Il fischio di inizio di Moldavia-Italia è previsto per le 20:45. Come di consueto, i tantissimi tifosi della Nazionale possono seguire lo scontro in diretta ed in chiaro su Rai 1. Qui il collegamento parte alle 20:35 circa, subito dopo fine dell’edizione serale del TG1. In streaming, la visione è garantita su Rai Play.

Gli spazi che precedono e seguono il faccia a faccia sono guidati da Alessandro Antinelli. Con lui, in qualità di opinionista in studio, c’è Andrea Stramaccioni. Il racconto del faccia a faccia è affidato ad Alberto Rimedio, affiancato, in qualità di commentatore tecnico, da Lele Adani. Gli interventi a bordocampo e le interviste ai protagonisti sono effettuati da Tiziana Alla.

Con la messa in onda di Moldavia-Italia cambia la consueta programmazione tv di Rai 1. In particolare, la rete ammiraglia della TV di Stato cancella il consueto appuntamento con il game show Affari Tuoi e con la striscia informativa Cinque Minuti guidata da Bruno Vespa.

Moldavia Italia Qualificazioni Mondiali, la differita su Sky

Moldavia-Italia, penultimo appuntamento delle Qualificazioni ai Mondiali, è proposta, in differita, anche su Sky. L’emittente satellitare trasmette la partita della Nazionale di Gennaro Gattuso nella notte fra il 13 ed il 14 novembre, a partire da mezzanotte circa. Il faccia a faccia è inserito nei palinsesti di Sky Sport Calcio, rete visibile sul canale 202. Il racconto del match è affidato alla coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, storiche voci che da anni raccontano le imprese degli Azzurri. In streaming, sempre da mezzanotte, è possibile seguire la partita su Sky Go.