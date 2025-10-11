Riprende il cammino della Nazionale verso USA 2026. L’Italia, allenata da Gennaro Gattuso, scende in campo sabato 11 ottobre, contro l’Estonia, per il match valevole per la Qualificazione ai Mondiali.

Estonia-Italia Qualificazione Mondiali, per gli Azzurri necessaria la vittoria

Estonia-Italia è una partita decisiva per il futuro della Nazionale. Gli Azzurri, infatti, sono al momento secondi nella classifica del girone, a quota 9 punti, a sei lunghezze di distanza dalla capolista Norvegia. Questi ultimi scendono in campo, alle 18:00, contro Israele ed in caso di vittoria sarebbero praticamente certi del primo posto nel raggruppamento, che significa qualificazione diretta ai Mondiali.

Qualora Israele dovesse riuscire a fermare la Norvegia, invece, l’Italia sarebbe ancora matematicamente in corsa per recuperare la compagine di vertice e chiudere le fase a gironi al primo posto. Ovviamente, al di là di ciò che accadrà fra la Norvegia ed Israele, per gli Azzurri è necessario riuscire a sconfiggere, con il maggior numero di gol, l’Estonia.

L’incontro parte alle 20:45 e si svolge presso il Lillekula Stadium di Tallinn.

La diretta su Rai 1

La diretta di Estonia-Italia è visibile solamente in chiaro, su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, detiene i diritti per proporre in esclusiva ed in live i match della Nazionale.

Il collegamento con il prepartita parte alle 20:30 circa, subito dopo la fine del TG1, ed è guidato da Alessandro Antinelli, pronto a commentare, con ospiti ed opinionisti, le scelte di formazione effettuate dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso.

Cancellata, dunque, la puntata con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Subito dopo la fine della sfida, su Rai 1 inizia, in diretta, la terza puntata di Ballando con le stelle 2025. Di conseguenza, non è atteso, sulla rete ammiraglia, nessun approfondimento post-partita.

La telecronaca del faccia a faccia è curata da Alberto Rimedio. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, c’è Lele Adani. In streaming, gratuitamente, è possibile seguire l’evento sportivo su Rai Play.

Estonia-Italia Qualificazione Mondiali, la differita su Sky Sport Calcio

Estonia-Italia, partita valevole per la Qualificazione ai Mondiali 2026, è visibile anche in differita su Sky. In particolare, l’incontro è proposto, a partire dalle 00:05 circa, su Sky Sport Calcio, rete visibile sul canale 202. In streaming, è possibile seguire la partita mediante l’applicazione a pagamento Sky Go. Sull’emittente satellitare, la sfida è raccontata dalla coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che da anni raccontano le imprese della Nazionale italiana di calcio.