Ha preso il via il 14 novembre il weekend di corsa del Gran Premio di Valencia di MotoGP e di seguito vi comunichiamo la programmazione tv. Con quello odierno giunge definitivamente al termine il motomondiale.

MotoGP Gran Premio Valencia programmazione tv, si corre al Circuito Ricardo Tomo

Il Gran Premio di Valencia di MotoGP si corre presso il Circuito Ricardo Tomo. Situato nel piccolo comune Cheste, il tracciato ha una lunghezza di 4 km e presenta un totale di 14 curve. Il record su pista appartiene a Francesco Bagnaia, che nel 2021 è riuscito a concludere un giro in 1:31.042.

Tutti i discorsi relativi al podio della stagione di MotoGP sono già conclusi. Il primato appartiene allo spagnolo Marc Marquez, campione del mondo con 545 punti. Segue, al secondo posto, il fratello Alex Marquez, che invece ha 445 punti. Al terzo posto, infine, c’è Bezzecchi con 323 punti. Tutta ancora aperta la lotta, invece, per la quarta posizione, al momento occupata da Bagnaia con 288 punti, seguito da Acosta a 285 punti.

Gli orari

Il fine settimana in compagnia del Gran Premio di Valencia di MotoGP parte venerdì 14 novembre, quando alle 10:40 si sono svolte le prime prove libere, visibili solo su Sky Sport. Nella medesima giornata, dalle 14:55, ci sono le pre-qualifiche.

Il calendario in compagnia della MotoGP entra nel vivo sabato 15 novembre. Dalle ore 10:05 sono in onda le seconde ed ultime prove libere, in onda in esclusivamente su Sky Sport. Alle 10:45 ci sono le Qualifiche, che determinano la griglia di partenza sia per la Sprint del pomeriggio che per la gara del giorno seguente. Essa è proposta, in diretta, su Sky Sport MotoGP ed in chiaro su TV8.

La medesima programmazione tv riguarda anche la Sprint Race, che assegna i primi punti del weekend e che inizia alle 14:55. Infine, l’ultimo appuntamento del fine settimana in compagnia del Gran Premio di Valencia è la gara, al via alle 14:00 di domenica 16 novembre. In chiaro, il GP è inserito nei palinsesti di TV8 in differita alle 16:00.

MotoGP Gran Premio Valencia programmazione tv, i telecronisti e gli studi di approfondimento

La telecronaca di tutte le sessioni del weekend è curata da Guido Meda e da Mauro Sanchini, da anni le voci italiane della competizione. Ad arricchire il racconto, nelle dirette, ci sono gli interventi di Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Torna lo spazio di approfondimento Race Anatomy MotoGP, guidato da Vera Spadini e che mira ad analizzare tutto ciò che è accaduto in pista durante le varie sessioni.