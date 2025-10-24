Fa tappa in Malesia il motomondiale di MotoGP 2025 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Nel fine settimana dal 24 al 26 ottobre, le moto corrono presso lo storico Circuito di Sepang.

MotoGP Malesia programmazione tv, un tracciato inaugurato nel 1999

Il tracciato di Sepang, dove si svolge il Gran Premio della Malesia, è stato inaugurato nel 1999. Lunga circa 5 km e mezzo, la pista contiene quindici curve e negli ultimi ha dimostrato di essere favorevole agli italiani. Dodici mesi fa la vittoria è andata a Pecco Bagnaia, a bordo della Ducati Lenovo. L’anno prima, nel 2023, il trionfo è andato ad Enea Bastianini. Nel 2022, infine, il primo posto è andato ancora a Pecco Bagnaia.

Nel fine settimana in Malesia prosegue la lotta per il terzo posto. La vittoria del mondiale, infatti, è oramai andata ufficialmente allo spagnolo Marc Marquez. Al secondo posto c’è il fratello Alex, anch’esso pressoché sicuro del suo posizionamento, con 379 punti. Dietro, invece, c’è un confronto serrato fra Bezzecchi e Bagnaia, rispettivamente a 282 e 274 punti.

MotoGP Malesia programmazione tv, gli orari delle qualifiche e della gara

La programmazione tv della MotoGP in Malesia è iniziata con le prove libere nella notte fra il 23 ed il 24 ottobre, seguita nella mattina del 24 dalle cosiddette Prove.

Le moto tornano in pista nella notte fra il venerdì ed il sabato. Alle ore 04:10, solamente su Sky, si prosegue con le seconde prove libere. Subito dopo, dalle 04:50, si svolgono le qualifiche, che determinano la griglia di partenza sia per la Sprint che per la gara vera e propria. Le qualifiche sono in onda, in diretta, su Sky Sport MotoGP (canale 208) e, in chiaro, su TV8.

La medesima programmazione tv è prevista per la Sprint, gara articolata in appena dieci giri e che assegna i primi punti del weekend. L’orario di inizio è fissato per le 09:00 di sabato 25 ottobre.

Dove vedere la gara e chi sono i telecronisti

Infine, la programmazione tv della MotoGP in Malesia giunge al termine domenica 26 ottobre, con la gara. Essa è trasmessa in diretta solo su Sky, in onda dalle 08:00 su Sky Sport MotoGp e Sky Sport Uno (canale 201). In chiaro, su TV8, è visibile solamente in differita, dalle 14:00.

La telecronaca delle sessioni del weekend è curata da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Il racconto delle varie dirette è arricchito dagli interventi di Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Torna, infine, lo spazio di approfondimento dal titolo Race Anatomy MotoGP, guidato da Vera Spadini