Il grande tennis torna sulla Rai. Venerdì 21 novembre, infatti, si svolge la partita fra l’Italia ed il Belgio di Coppa Davis 2025 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Coppa Davis 2025 Italia Belgio programmazione tv, sfida insidiosa per gli Azzurri

La partita fra l’Italia ed il Belgio è valevole per la semifinale di Coppa Davis. I grandi favoriti alla vigilia, almeno secondo i principali centri di scommesse, sono gli Azzurri, guidati da Filippo Volandri.

Il team, animato da Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego ed il doppio Simone Bolelli/Andrea Vavassori, cerca quella che sarebbe la terza finale consecutiva nel torneo. Sulla propria strada, però, incontra un Belgio decisamente molto insidioso, che nel turno precedente è riuscito, a sorpresa, a sconfiggere 2-0 la più quotata Francia.

La competizione arriva sulle reti Rai

Con l’approdo in semifinale dell’Italia, la Coppa Davis 2025, che si sta svolgendo a Bologna, sbarca sulle reti Rai. In particolare, l’incontro con il Belgio, al via alle ore 16:00 circa, è proposto, in diretta, su Rai 1. Il collegamento parte alle 15:55 circa e l’incontro dovrebbe essere raccontato dal giornalista Maurizio Fanelli, che avrà il compito di sostituire Marco Fiocchetti, la cui ultima telecronaca è avvenuta durante la finale, vinta da Jannik Sinner, delle ATP Finals.

L’arrivo della Coppa Davis provoca non poche modifiche al consueto palinsesto di Rai 1. Dalle ore 14:05 circa inizia, come sempre, La Volta Buona di Caterina Balivo. A differenza del solito, però, la diretta non dura due ore, bensì appena 60 minuti, cedendo, alle 15:10, la linea alla soap Il Paradiso delle Signore. Alle 15:55, come preannunciato, parte Italia-Belgio di Coppa Davis, che inizia con il primo singolare maschile. Alle 18:00 è prevista una pausa per il TG1, per poi trasmettere ancora il torneo con l’eventuale doppio.

Salvo una durata inferiore della partita di tennis, il 21 novembre non va in onda né Vita in Diretta, né L’Eredità. Oltre che in televisione, è possibile seguire il faccia a faccia in streaming mediante l’applicazione Rai Play.

Coppa Davis 2025 Italia Belgio programmazione tv, la diretta su SuperTennis

La semifinale che oppone l’Italia al Belgio nella Coppa Davis 2025 è proposta, sempre in chiaro ed in diretta, su SuperTennis, rete visibile sul canale 64 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire le sfide sul multichannel SuperTennis Plus, accessibile gratuitamente da tutte le smart tv. In streaming, invece, la competizione è proposta su SuperTennis X, piattaforma digitale della FITP, ovvero la Federazione Italiana Tennis e Padel.