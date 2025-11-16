Si svolge domenica 16 novembre, dalle 18:00 circa, la finale delle ATP Finals 2025. A contendersi l’ambita competizione ci sono, ancora una volta, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, da mesi dominatori assoluti nel tennis singolare maschile.

ATP Finals 2025 finale, i precedenti

Nonostante siano entrambi giovanissimi, la rivalità fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, finale delle ATP Finals 2025, è già un grande cult. Quello odierno è il sedicesimo confronto fra i tennisti. Nei precedenti è in vantaggio lo spagnolo, attuale n°1 del Ranking ATP, che ha vinto dieci incontri. Sinner, invece, ha trionfato cinque volte.

Ma, come detto, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i dominatori assoluti del tennis maschile. Nel 2024 e nel 2025, tutti gli slam, ovvero Roland Garros, Wimbledon, Australian Open e gli US Open, sono terminati con la vittoria di uno di loro. Assoluta parità, a tal proposito, nel conteggio dei titoli degli ultimi due anni: quattro per Alcaraz ed altrettanti per Sinner.

La programmazione tv

La finale delle ATP Finals è proposta, in diretta, sia in chiaro che a pagamento.

Nel primo caso, il faccia a faccia è trasmesso su Rai 2. Qui, il collegamento parte alle ore 18:00 circa, con lo spazio di approfondimento pre-partita guidato da Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande. Essi riprendono la linea subito dopo la fine del match, per commentare quel che è accaduto e seguire, in diretta, la fase della premiazione. L’incontro vero e proprio è commentato da Marco Fiocchetti ed Adriano Panatta. Oltre che in televisione, è possibile seguire gratuitamente lo scontro mediante l’applicazione Rai Play.

Per quanto riguarda la messa in onda a pagamento della finale delle ATP Finals 2025, il punto di riferimento è Sky. L’emittente satellitare trasmette l’attesissima partita sulle reti Sky Sport Uno (canale 2o1) e Sky Sport Tennis (canale 203). Il racconto di ciò che accade sul campo è firmato da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Alla rubrica Studio Tennis sono affidati gli spazi di approfondimento pre e post partita.

ATP Finals 2025 finale, ascolti da record per la semifinale

In attesa della finale, le ATP Finals 2025 hanno dimostrato quanto l’effetto Sinner abbia conseguenze anche sugli ascolti televisivi. La semifinale di sabato 15 novembre, che ha opposto l’azzurro ad Alex de Minaur, ha permesso a Rai 2 di toccare il 19,2% di share, con oltre due 2 milioni e 300 mila telespettatori sintonizzati. Ottimo anche il risultato nella Total Audience: la semifinale è il programma tv che segna l’aumento di spettatori maggiore, pari a +62 mila persone.