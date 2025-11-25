Champions League quinta giornata programmazione tv Sky Prime

Martedì 25 e mercoledì 26 novembre si svolge la quinta giornata di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Quattro, come sempre, le italiane impegnate nella competizione: stiamo parlando di Inter, Juventus, Napoli ed Atalanta.

Champions League quinta giornata programmazione tv, gli appuntamenti del martedì

La quinta giornata di Champions League prende il via il 25 novembre, quando si disputano i match di due nostre connazionali.

In primis scende in campo la Juventus di Luciano Spalletti, che dalle ore 21:00 deve affrontare il Bodo-Glimt. Sulla carta, i bianconeri sono nettamente favoriti, ma potrebbero essere penalizzati dal fattore ambientale: previste, durante la partita, delle temperature di molto sotto lo zero e fitte nevicate. Il faccia a faccia è proposto in diretta ed esclusiva solo su Sky, sulle reti Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Il commento è di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

Alla stessa ora è protagonista il Napoli. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, accolgono allo Stadio Diego Armando Maradona, il Qarabag. Anche in questo caso, almeno alla vigilia, appare nettamente favorito il team italiano, anche se ha un posizionamento in classifica peggiore rispetto agli avversari. Il Napoli, infatti, è ventiquattresimo a quota 4 punti, mentre il Qarabag è quindicesimo con 7 punti. Napoli-Qarabag è visibile, in esclusiva, su Sky Sport.

Le partite del mercoledì

Mercoledì 25 novembre scendono in campo altre due compagini italiane, impegnate nella quinta giornata di Champions League.

Alle ore 21:00, l’Atalanta scende in campo, in trasferta, contro l’Eintracht Francoforte. I nerazzurri cercano punti che potrebbero essere potenzialmente molto importanti per il proseguo del torneo. Il team, infatti, è sedicesimo con 7 punti, mentre gli sfidanti sono ventitreesimi con 4 punti. Il faccia a faccia è visibile su Sky Sport Uno ed il racconto è affidato alle voci di Maurizio Compagnoni e Riccardo Montolivo.

L’ultima squadra italiana impegnata nella quinta giornata di Champions League è l’Inter. I nerazzurri sono impegnati, fuori casa, contro l’Atletico Madrid, in quello che è uno dei match più attesi dell’intero turno. Gli appassionati possono seguire l’incontro solamente su Amazon Prime Video, con il racconto di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League quinta giornata programmazione tv, su TV8 Arsenal-Bayern Monaco

Anche in occasione della quinta giornata di Champions League, sulla rete in chiaro TV8 è possibile seguire uno dei migliori match del turno con protagoniste squadre straniere. Mercoledì, dalle 21:00, è trasmessa la partita che oppone l’Arsenal al Bayern Monaco. Il commento è affidato a Massimo Marianella e a Lorenzo Minotti.