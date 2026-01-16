Venerdì 16 gennaio si disputa la 21esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il massimo campionato torna, dunque, con un nuovo turno, le cui partite sono proposte tutte in diretta ed esclusiva su DAZN. Tre di queste, inoltre, sono fruibili anche su Sky.

Serie A 21esima giornata programmazione tv, l’anticipo con protagonista l’Atalanta

La 21esima giornata di Serie A esordisce il 16 gennaio, alle 20:45 circa. In tale orario, infatti, prende il via il match che oppone il Pisa penultimo all’Atalanta, reduce da tre vittorie consecutive e che tenta di tornare al centro della lotta per qualificarsi nelle prossime competizione europee. Il faccia a faccia è in onda su entrambe le piattaforme.

Tre le sfide attese sabato 17 gennaio. Alle 15:00, l’Inter di Christian Chivu, prima a +3 punti sul Milan, è di scena in trasferta contro l’Udinese. Dalle 18:00, il Napoli di Antonio Conte, reduce da tre pareggi di fila, affronta al Diego Armando Maradona il Sassuolo, che non vince dal 6 dicembre scorso. Infine, alle 20:45, Sky e DAZN trasmettono Cagliari-Juventus.

Serie A 21esima giornata programmazione tv, il calendario della domenica

La 21esima giornata di Serie A procede domenica 18 gennaio. Alle 12:30, il Parma che ha raccolto quattro punti nelle ultime due uscite affronta il Genoa, imbattuto da tre turni. Dalle 15:00 il Bologna, tornato alla vittoria nel recupero contro l’Hellas Verona, cerca la vittoria ai danni della Fiorentina terz’ultima ma imbattuta nelle ultime tre uscite.

Per Sky, il turno termina alle 18:00 con Torino-Roma, rivincita dell’incontro di Coppa Italia disputato pochi giorni fa e nel quale i granata hanno eliminato i giallorossi. Il posticipo serale, il Milan di Massimiliano Allegri, dopo l’ottima vittoria in casa del Como, torna in campo contro il Lecce.

La 21esima giornata si conclude lunedì 19 gennaio con le ultime due partite. La prima, alle 18:30, oppone la Cremonese al fanalino di coda Hellas Verona. La seconda, al via alle 20:45, ha come protagoniste la Lazio ed il Como.

Serie A 21esima giornata programmazione tv, i telecronisti

Queste le voci che raccontano i match della 21esima giornata di campionato in onda su Sky.

Pisa-Atalanta: Massara e Montolivo;

Massara e Montolivo; Cagliari-Juventus: Compagnoni e Gobbi;

Compagnoni e Gobbi; Torino-Roma: Borghi e Minotti.

Di seguito, invece, i commentatori scelti da DAZN.