La programmazione di stasera in tv venerdì 16 gennaio 2026 offre un palinsesto ricco di eventi imperdibili che spaziano dall’intrattenimento musicale al cinema d’autore, passando per l’approfondimento giornalistico e le grandi serie tv. In particolare, su Rai 1 Nicola Savino conduce una nuova puntata di Tali e Quali, lo show che vede protagonisti imitatori non professionisti pronti a sfidarsi sul palco. Contemporaneamente, Rai 2 trasmette il film biografico Ferrari, con Adam Driver nel ruolo del leggendario Enzo Ferrari. Inoltre, Rai 3 dedica la prima serata a FarWest, il programma d’inchiesta condotto da Salvo Sottile. Le reti Mediaset rispondono con saghe fantasy epiche, commedie divertenti e l’immancabile cronaca nera di Quarto Grado. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari esclusivi, sport in diretta e anteprime cinematografiche.

Rai 1 – 21:30 – Tali e Quali (Intrattenimento). Imitatori amatoriali si trasformano in icone della musica italiana e internazionale, giudicati da una giuria d’eccezione pronta a premiare il talento e la somiglianza.

Rai 2 – 21:20 – Ferrari (Film). Michael Mann dirige un biopic intenso ambientato nel 1957, anno in cui l'ex pilota e costruttore Enzo Ferrari affronta una crisi personale e professionale, scommettendo tutto sulla Mille Miglia.

Rai 3 – 21:25 – FarWest (Intrattenimento). Salvo Sottile guida un viaggio attraverso l'Italia per raccontare storie di ingiustizie, sprechi e malaffare, dando voce ai cittadini e cercando risposte dalle istituzioni.

Rai 4 – 21:18 – All the Devil's Men – Squadra speciale (Film). Un cacciatore di taglie americano è costretto a recarsi a Londra per una caccia all'uomo contro un ex compagno delle forze speciali, in un thriller d'azione serrato.

Rai 5 – 21:21 – Kilimangiaro Collection (Intrattenimento). Camila Raznovich propone una selezione dei migliori reportage di viaggio, esplorando culture lontane e paesaggi mozzafiato in giro per il mondo.

Rai Movie – 21:10 – Il ponte di Remagen (Film). Un classico del cinema bellico che racconta la battaglia per la conquista dell'ultimo ponte intatto sul Reno durante le fasi finali della Seconda Guerra Mondiale.

Rai Premium – 21:20 – La preside (Serie TV). Luisa Ranieri interpreta una dirigente scolastica che lotta contro la dispersione scolastica e la criminalità giovanile in un quartiere difficile di Napoli.

Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Quarta puntata (Reality). Gli studenti del 1958 continuano il loro percorso educativo tra lezioni severe, punizioni esemplari e momenti di svago che mettono alla prova la loro disciplina.

Rai Storia – 21:10 – Le Ragazze (Lifestyle). Il programma raccoglie le testimonianze di donne che hanno vissuto in epoche diverse, raccontando l'evoluzione della società italiana attraverso le loro storie personali.

Rete 4 – 21:33 – Quarto Grado (Informazione). Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i casi di cronaca nera più recenti e i misteri irrisolti, con esperti in studio e inviati sul campo.

Canale 5 – 20:40 – La ruota dei campioni (Intrattenimento). Gerry Scotti conduce una versione serale e speciale del celebre game show, con concorrenti VIP pronti a girare la ruota per beneficenza.

Italia 1 – 21:26 – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II (Film).

La7 – 21:15 – Propaganda Live (Intrattenimento – Prima TV). Diego Bianchi, in arte Zoro, analizza con ironia e satira gli eventi politici e sociali della settimana, accompagnato da ospiti e dalla band dal vivo.

TV8 – 21:30 – Cucine da incubo (Intrattenimento). Antonino Cannavacciuolo tenta di salvare ristoranti sull'orlo del fallimento, offrendo consigli culinari e gestionali ai proprietari in difficoltà.

Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Mondo e Tendenze). Maurizio Crozza propone una selezione dei suoi monologhi e delle imitazioni più divertenti della stagione, satirizzando politica e società.

Canale 20 – 21:11 – Bullet Train (Film). Brad Pitt interpreta un assassino sfortunato che si ritrova su un treno ad alta velocità in Giappone insieme ad altri killer, tutti con obiettivi contrastanti.

Iris – 21:14 – Potere assoluto (Film). Clint Eastwood dirige e interpreta un ladro professionista che diventa testimone involontario di un omicidio che coinvolge il Presidente degli Stati Uniti.

La5 – 21:15 – Quel mostro di suocera (Film – Prima TV). Jennifer Lopez deve vedersela con una futura suocera possessiva e manipolatrice, interpretata da Jane Fonda, disposta a tutto per impedire il matrimonio del figlio.

TV2000 – 21:05 – La guerra dei bottoni (Film). Due bande di ragazzini di villaggi rivali si sfidano in una guerra simbolica in cui il trofeo sono i bottoni strappati dai vestiti dei nemici.

Cielo – 21:20 – La ragazza con l’orecchino di perla . Scarlett Johansson interpreta Griet, la musa che ispira il celebre dipinto di Jan Vermeer, in un dramma storico visivamente splendido.

La7 Cinema – 21:15 – Platoon . Oliver Stone dirige un crudo e realistico ritratto della guerra del Vietnam attraverso gli occhi di un giovane soldato volontario.

Cine34 – 21:00 – Casa mia, casa mia… . Renato Pozzetto è un impiegato che cerca disperatamente di scambiare il suo appartamento in centro con una casa in campagna, tra mille imprevisti.

Focus – 21:20 – Storie dimenticate . Il documentario riporta alla luce eventi storici e personaggi che il tempo ha cancellato dalla memoria collettiva, svelandone i segreti.

Discovery – 21:15 – La febbre dell'oro: le miniere degli Hoffman . I cercatori d'oro affrontano sfide estreme e rischi enormi per estrarre il prezioso metallo nelle terre selvagge dell'Alaska.

Giallo – 21:10 – La stagista del crimine . Un'ex giudice decide di rimettersi in gioco come stagista presso il tribunale, aiutando a risolvere casi complessi con la sua esperienza.

Top Crime – 21:13 – FBI: Most Wanted . La task force dell'FBI dà la caccia ai criminali più pericolosi e ricercati d'America, in una corsa contro il tempo per assicurarli alla giustizia.

Boing – 21:40 – Dragon Ball Super . Goku e i suoi amici continuano a combattere contro nemici potentissimi provenienti da altri universi per proteggere la Terra e i suoi abitanti.

DMAX – 21:40 – Stop! Border Control: Roma Fiumicino . Le telecamere seguono il lavoro degli agenti della dogana all'aeroporto di Fiumicino, impegnati a fermare traffici illeciti.

Home & Garden TV – 20:30 – Case impossibili: montagne rocciose. Architetti e costruttori affrontano le sfide di edificare abitazioni spettacolari in luoghi remoti e impervi.

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Lo chef visita quattro ristoranti di una specifica zona per eleggere il migliore, giudicando menu, location, servizio e conto.

Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini . La serie prequel racconta l'ascesa del clan Savastano e la trasformazione di Pietro in un boss spietato nella Napoli degli anni '80.

Sky Serie – 21:15 – Un'estate fa . Un uomo si risveglia nel corpo del suo io adolescente nel 1990 e cerca di impedire la scomparsa della sua fidanzata dell'epoca.

Sky Investigation – 21:15 – Bones . L'antropologa forense Temperance Brennan risolve omicidi analizzando resti umani con il suo team e l'agente dell'FBI Seeley Booth.

Sky Crime – 21:00 – Uno stadio da incubo . Il documentario racconta tragedie, incidenti e crimini avvenuti all'interno di impianti sportivi in tutto il mondo.

Sky Adventure – 21:15 – Ice Vikings . I pescatori del lago Winnipeg sfidano il ghiaccio e le temperature estreme per guadagnarsi da vivere in uno degli ambienti più ostili.

Sky Arte – 21:15 – Jovayork: La musica dell'anima . Un ritratto intimo di Jovanotti che esplora la sua carriera, la sua filosofia di vita e il suo rapporto con la musica.

Sky Classica – 21:45 – Carmina Burana – E. Clug, cor. . Una spettacolare messa in scena della celebre cantata scenica di Carl Orff, con coreografie innovative e suggestive.

Comedy Central – 20:55 – Maurizio Battista: A Rio a Rio . Il comico romano intrattiene il pubblico con monologhi esilaranti sulla vita quotidiana, le vacanze e le differenze culturali.

MTV – 20:55 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le coppie che nascondono la loro relazione a uscire allo scoperto e affrontare il giudizio di amici e parenti.

