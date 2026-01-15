La programmazione di stasera in tv venerdì 16 gennaio 2026 offre un palinsesto ricco di eventi imperdibili che spaziano dall’intrattenimento musicale al cinema d’autore, passando per l’approfondimento giornalistico e le grandi serie tv. In particolare, su Rai 1 Nicola Savino conduce una nuova puntata di Tali e Quali, lo show che vede protagonisti imitatori non professionisti pronti a sfidarsi sul palco. Contemporaneamente, Rai 2 trasmette il film biografico Ferrari, con Adam Driver nel ruolo del leggendario Enzo Ferrari. Inoltre, Rai 3 dedica la prima serata a FarWest, il programma d’inchiesta condotto da Salvo Sottile. Le reti Mediaset rispondono con saghe fantasy epiche, commedie divertenti e l’immancabile cronaca nera di Quarto Grado. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari esclusivi, sport in diretta e anteprime cinematografiche.
Stasera in TV venerdì 16 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Tali e Quali (Intrattenimento). Imitatori amatoriali si trasformano in icone della musica italiana e internazionale, giudicati da una giuria d’eccezione pronta a premiare il talento e la somiglianza.
- Rai 2 – 21:20 – Ferrari (Film). Michael Mann dirige un biopic intenso ambientato nel 1957, anno in cui l’ex pilota e costruttore Enzo Ferrari affronta una crisi personale e professionale, scommettendo tutto sulla Mille Miglia.
- Rai 3 – 21:25 – FarWest (Intrattenimento). Salvo Sottile guida un viaggio attraverso l’Italia per raccontare storie di ingiustizie, sprechi e malaffare, dando voce ai cittadini e cercando risposte dalle istituzioni.
- Rai 4 – 21:18 – All the Devil’s Men – Squadra speciale (Film). Un cacciatore di taglie americano è costretto a recarsi a Londra per una caccia all’uomo contro un ex compagno delle forze speciali, in un thriller d’azione serrato.
- Rai 5 – 21:21 – Kilimangiaro Collection (Intrattenimento). Camila Raznovich propone una selezione dei migliori reportage di viaggio, esplorando culture lontane e paesaggi mozzafiato in giro per il mondo.
- Rai Movie – 21:10 – Il ponte di Remagen (Film). Un classico del cinema bellico che racconta la battaglia per la conquista dell’ultimo ponte intatto sul Reno durante le fasi finali della Seconda Guerra Mondiale.
- Rai Premium – 21:20 – La preside (Serie TV). Luisa Ranieri interpreta una dirigente scolastica che lotta contro la dispersione scolastica e la criminalità giovanile in un quartiere difficile di Napoli.
- Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Quarta puntata (Reality). Gli studenti del 1958 continuano il loro percorso educativo tra lezioni severe, punizioni esemplari e momenti di svago che mettono alla prova la loro disciplina.
- Rai Storia – 21:10 – Le Ragazze (Lifestyle). Il programma raccoglie le testimonianze di donne che hanno vissuto in epoche diverse, raccontando l’evoluzione della società italiana attraverso le loro storie personali.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – Quarto Grado (Informazione). Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i casi di cronaca nera più recenti e i misteri irrisolti, con esperti in studio e inviati sul campo.
- Canale 5 – 20:40 – La ruota dei campioni (Intrattenimento). Gerry Scotti conduce una versione serale e speciale del celebre game show, con concorrenti VIP pronti a girare la ruota per beneficenza.
- Italia 1 – 21:26 – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II (Film).
- La7 – 21:15 – Propaganda Live (Intrattenimento – Prima TV). Diego Bianchi, in arte Zoro, analizza con ironia e satira gli eventi politici e sociali della settimana, accompagnato da ospiti e dalla band dal vivo.
- TV8 – 21:30 – Cucine da incubo (Intrattenimento). Antonino Cannavacciuolo tenta di salvare ristoranti sull’orlo del fallimento, offrendo consigli culinari e gestionali ai proprietari in difficoltà.
- Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Mondo e Tendenze). Maurizio Crozza propone una selezione dei suoi monologhi e delle imitazioni più divertenti della stagione, satirizzando politica e società.
- Canale 20 – 21:11 – Bullet Train (Film). Brad Pitt interpreta un assassino sfortunato che si ritrova su un treno ad alta velocità in Giappone insieme ad altri killer, tutti con obiettivi contrastanti.
- Iris – 21:14 – Potere assoluto (Film). Clint Eastwood dirige e interpreta un ladro professionista che diventa testimone involontario di un omicidio che coinvolge il Presidente degli Stati Uniti.
- La5 – 21:15 – Quel mostro di suocera (Film – Prima TV). Jennifer Lopez deve vedersela con una futura suocera possessiva e manipolatrice, interpretata da Jane Fonda, disposta a tutto per impedire il matrimonio del figlio.
- TV2000 – 21:05 – La guerra dei bottoni (Film). Due bande di ragazzini di villaggi rivali si sfidano in una guerra simbolica in cui il trofeo sono i bottoni strappati dai vestiti dei nemici.
I film e programmi dei canali tematici venerdì 16 gennaio 2026
- Cielo – 21:20 – La ragazza con l’orecchino di perla. Scarlett Johansson interpreta Griet, la musa che ispira il celebre dipinto di Jan Vermeer, in un dramma storico visivamente splendido.
- La7 Cinema – 21:15 – Platoon. Oliver Stone dirige un crudo e realistico ritratto della guerra del Vietnam attraverso gli occhi di un giovane soldato volontario.
- Cine34 – 21:00 – Casa mia, casa mia…. Renato Pozzetto è un impiegato che cerca disperatamente di scambiare il suo appartamento in centro con una casa in campagna, tra mille imprevisti.
- Focus – 21:20 – Storie dimenticate. Il documentario riporta alla luce eventi storici e personaggi che il tempo ha cancellato dalla memoria collettiva, svelandone i segreti.
- Discovery – 21:15 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman. I cercatori d’oro affrontano sfide estreme e rischi enormi per estrarre il prezioso metallo nelle terre selvagge dell’Alaska.
- Giallo – 21:10 – La stagista del crimine. Un’ex giudice decide di rimettersi in gioco come stagista presso il tribunale, aiutando a risolvere casi complessi con la sua esperienza.
- Top Crime – 21:13 – FBI: Most Wanted. La task force dell’FBI dà la caccia ai criminali più pericolosi e ricercati d’America, in una corsa contro il tempo per assicurarli alla giustizia.
- Boing – 21:40 – Dragon Ball Super. Goku e i suoi amici continuano a combattere contro nemici potentissimi provenienti da altri universi per proteggere la Terra e i suoi abitanti.
- DMAX – 21:40 – Stop! Border Control: Roma Fiumicino. Le telecamere seguono il lavoro degli agenti della dogana all’aeroporto di Fiumicino, impegnati a fermare traffici illeciti.
- Home & Garden TV – 20:30 – Case impossibili: montagne rocciose. Architetti e costruttori affrontano le sfide di edificare abitazioni spettacolari in luoghi remoti e impervi.
I programmi Sky venerdì 16 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Lo chef visita quattro ristoranti di una specifica zona per eleggere il migliore, giudicando menu, location, servizio e conto.
- Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini. La serie prequel racconta l’ascesa del clan Savastano e la trasformazione di Pietro in un boss spietato nella Napoli degli anni ’80.
- Sky Serie – 21:15 – Un’estate fa. Un uomo si risveglia nel corpo del suo io adolescente nel 1990 e cerca di impedire la scomparsa della sua fidanzata dell’epoca.
- Sky Investigation – 21:15 – Bones. L’antropologa forense Temperance Brennan risolve omicidi analizzando resti umani con il suo team e l’agente dell’FBI Seeley Booth.
- Sky Crime – 21:00 – Uno stadio da incubo. Il documentario racconta tragedie, incidenti e crimini avvenuti all’interno di impianti sportivi in tutto il mondo.
- Sky Adventure – 21:15 – Ice Vikings. I pescatori del lago Winnipeg sfidano il ghiaccio e le temperature estreme per guadagnarsi da vivere in uno degli ambienti più ostili.
- Sky Arte – 21:15 – Jovayork: La musica dell’anima. Un ritratto intimo di Jovanotti che esplora la sua carriera, la sua filosofia di vita e il suo rapporto con la musica.
- Sky Classica – 21:45 – Carmina Burana – E. Clug, cor.. Una spettacolare messa in scena della celebre cantata scenica di Carl Orff, con coreografie innovative e suggestive.
- Comedy Central – 20:55 – Maurizio Battista: A Rio a Rio. Il comico romano intrattiene il pubblico con monologhi esilaranti sulla vita quotidiana, le vacanze e le differenze culturali.
- MTV – 20:55 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le coppie che nascondono la loro relazione a uscire allo scoperto e affrontare il giudizio di amici e parenti.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Il mistero della casa del tempo. Un orfano va a vivere con lo zio stregone e scopre un mondo magico nascosto all’interno di una vecchia casa piena di orologi.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Gomorra: Le origini. Il film introduce le vicende che porteranno alla guerra di camorra della serie tv, mostrando i primi passi dei protagonisti nel crimine.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Giochi di potere. Harrison Ford interpreta Jack Ryan, che deve sventare un attacco terroristico dell’IRA contro la famiglia reale britannica.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Z – La formica. Una formica operaia nevrotica cerca di cambiare il proprio destino e conquistare il cuore della principessa Bala in questo film d’animazione.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Last Knights. Clive Owen e Morgan Freeman guidano un gruppo di cavalieri decisi a vendicare il loro maestro ingiustamente giustiziato da un tiranno.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – La casa del terrore. Un gruppo di amici si rifugia in una casa infestata durante la notte di Halloween e deve sopravvivere alle proprie paure più oscure.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Marilyn ha gli occhi neri. Stefano Accorsi e Miriam Leone interpretano due persone con disturbi mentali che trovano l’amore e la creatività gestendo un ristorante.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – La migliore offerta. Geoffrey Rush è un esperto battitore d’aste che viene coinvolto in un mistero da una cliente agorafobica che vive reclusa in una villa.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Happy Family. Fabio De Luigi e Diego Abatantuono sono i padri di due famiglie molto diverse i cui figli decidono di sposarsi, creando scompiglio.