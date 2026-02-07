Sabat0 7 febbraio prende il via, per il nostro paese, il Sei Nazioni 2026. Si tratta di una delle competizioni più importanti a livello internazionale per il rugby e l’Italia è una delle protagoniste.

Sei Nazioni 2026, il calendario degli Azzurri

Cinque le partite che deve affrontare l’Italia del rugby: due si disputano in casa e tre in trasferta. Per quel che concerne i match casalinghi, gli appuntamenti si svolgono presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Il debutto della Nazionale Azzurra è previsto sabato 7 febbraio, quando, dalle ore 15:10 circa, affronta la Scozia. A seguire, l’Italia è attesa da un duplice impegno fuori casa: il primo il 14 febbraio alle 15:10 contro l’Irlanda, il secondo il 22 febbraio, dalle 16:10, contro la Francia.

Il 7 marzo prossimo si riaccendono i riflettori dello Stadio Olimpico, con l’Italia che accoglie l’Inghilterra. La partita, in questo caso, inizia alle 17:40. Infine, alla stessa ora ma del 14 marzo, si svolge l’ultimo faccia a faccia del torneo per gli Azzurri, impegnati in Galles.

I ragazzi guidati dal ct Gonzalo Quesada intendono migliorare i risultati dello scorso anno

Quella del 2026 è la 132esima edizione della celebre competizione che mette l’una di fronte all’altra sei squadre del Vecchio Continente. Per l’Italia si tratta della ventisettesima presenza di fila nel torneo, nel quale ha debuttato nel 2000.

Da allora, la nostra Nazionale non ha mai vinto la competizione: il miglior piazzamento mai raggiunto è il quarto posto, ricevuto sia nel 2007 che nel 2013. Negli ultimi anni, tuttavia, gli Azzurri, pur arrivando quinti, hanno dimostrato un buono stato di salute, sconfiggendo per due volte di fila il Galles e riuscendo a tenere testa a tutte le Big del torneo.

Per il 2026, l’obiettivo degli Azzurri, guidati dal Commissario Tecnico Gonzalo Quesada, è confermare questo trend, cercando di migliorare ulteriormente il rendimento, cercando quella continuità che troppo spesso è mancata negli ultimi anni.

Sei Nazioni 2026, in chiaro su TV8 le partite dell’Italia

Per quel che concerne la programmazione tv, le partite dell’Italia del Sei Nazioni 2026 sono visibili in diretta ed in chiaro. Il punto di riferimento, a tal proposito, è la rete TV8. A pagamento, invece, i match degli Azzurri sono proposti, in esclusiva, su Sky Sport Uno. In entrambi i casi, il racconto è di Francesco Pierantozzi, affiancato al commento tecnico da Federico Fusetti. Le interviste a bordocampo di Moreno Molla. Gli spazi di approfondimento hanno come protagonisti Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Dominguez.

Solamente su Sky, in diretta, è possibile seguire anche tutte le altre partite del torneo. Vari i telecronisti coinvolti nel torneo, ovvero Andrea De Rossi, Paolo Malpezzi, Pippo Frati, Moreno Molla e Matteo Viscardi.