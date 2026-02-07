Dal Presidente della Repubblica arrivato in tram alla telecronaca, disastrosa, della Rai. Venerdì 6 febbraio si è svolta la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ed ora vediamo il top ed il flop dell’evento.

Cerimonia Apertura Olimpiadi top flop, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scortato da Valentino Rossi

Fra i top della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina vi è sicuramente l’arrivo allo Stadio San Siro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A bordo di un tram, ha girato per le strade di Milano per poi scendere di fronte all’impianto sportivo, non prima di aver raccolto un peluche ad una bambina. Al termine della clip, ben fatta e simpatica, la sorpresa: alla guida del mezzo c’era Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di MotoGP.

Altro momento della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi destinato a rimanere nella storia è senz’altro l’ingresso della Fiaccola Olimpica a San Siro. Tutto era perfetto: la musica eseguita dal vivo dall’orchestra, la straordinaria voce di Andrea Bocelli e la scelta dei Tedofori, da Franco Baresi a Beppe Bergomi, bandiere di Milan ed Inter, ai giocatori della Pallavolo femminile e maschile, reduci da vittorie prestigiosissime in campo internazionale.

L’Infinito di Leopardi ed il commento Rai

Finisce inevitabilmente nell’elenco dei top della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina l’omaggio alla grande poesia italiana. Prima con Pier Francesco Favino che ha declamato i versi de L’Infinito di Giacomo Leopardi, poi con Ghali e le parole della bellissima Promemoria di Gianni Rodari. Due momenti carichi di significato, che hanno fatto riflettere ed emozionare il pubblico.

Per quel che concerne il flop, la nota stonata della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è il commento della Rai. Riuscire a fare peggio di così era obiettivamente complesso. Moltissime le gaffes raccolte in tre ore da Paolo Petrecca (Direttore Rai Sport), Fabio Genovesi e Stefania Belmondo: dallo Stadio San Siro diventato inspiegabilmente l’Olimpico (ovvero l’impianto della Capitale) a Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey, passando per i volti della Pallavolo Nazionale maschile e femminile, capitani compresi, non riconosciuti. Inoltre, le voci dei commentatori hanno spesso coperto la musica di sottofondo, compreso l’omaggio a Raffaella Carrà.

Cerimonia Apertura Olimpiadi top flop, gli ascolti

Per quel che concerne gli ascolti, la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha ricevuto dati da record. Solamente su Rai 1, le oltre tre ore di diretta hanno intrattenuto 9 milioni e 300 mila telespettatori, con una share del 46,2%. La diretta, inoltre, è andata in onda anche in streaming su Eurosport 1, visibile su DAZN, Discovery+, TIM Vision ed HBO Max, ma al momento i dati delle fruizioni non sono ancora disponibili.