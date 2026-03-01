Domenica ricca di sport quella del 1° marzo per la tv in chiaro. Fra i numerosi eventi spicca il primo Gran Premio di MotoGP.

Domenica 1° marzo sport in tv, la MotoGP

Domenica 1° marzo, su TV8, è possibile seguire, in differita, la prima gara della stagione della MotoGP. Il Motomondiale riparte dalla Thailandia. In particolare, la competizione si disputa presso il Circuito internazionale di Buriram, tracciato di recente costruzione, inaugurato appena dodici anni fa.

I semafori verdi del via alla gara, sulla rete del digitale terrestre, si accendono alle ore 14:00 circa. Al commento torna la coppia composta da Guido Meda e Mauro Sanchini, da tempo le voci italiane della competizione. Gli studi che precedono e seguono il Gran Premio sono condotti da Vera Spadini.

Su Rai 2 torna il grande Sci

La giornata di grande sport in tv, domenica 1° marzo, procede su Rai 2. Dopo l’enorme successo ottenuto con le Olimpiadi di Milano-Cortina, sulla seconda rete della TV di Stato torna grande protagonista lo Sci.

Infatti, dalle ore 10:00, parte il Super G Femminile, valevole per la Coppa del Mondo. Dalle 10:45 si svolge la medesima gara, ma per gli sciatori maschili. Nel primo caso, la gara si disputa a Soldeu, in Andorra. Nel secondo caso, invece, i riflettori si accendono su Garmisch Partenkirchen, località della Germania. Nel mezzo fra le dirette spazio all’approfondimento denominato Rai Sport Live Weekend, guidato dalla giornalista Sabrina Gandolfi.

Sempre su Rai 2, ma dalle 14:45 circa, è proposto un focus sul pallavolo. Alle ore 14:45, rigorosamente in diretta, è possibile seguire la finale della Supercoppa maschile. A contendersi il titolo ci sono Perugia e Verona. Il faccia a faccia si svolge presso il Pala Trieste ed appare, almeno alla vigilia, decisamente molto incerto.

Domenica 1° marzo sport in tv, gli spazi di approfondimento sul calcio

Sulle varie reti in chiaro, anche domenica 1° marzo, è trovato lo spazio per gli approfondimenti dedicati soprattutto al calcio. Sempre su Rai 2, per commentare gli incontri della 27° giornata di Serie A, è proposta, dalle 22:50 circa, La Nuova DS. A condurre sono confermati Simona Rolandi e Paolo Maggioni. Vari gli ospiti chiamati ad arricchire la diretta, fra cui Lele Adani e l’ex portiere Stefano Sorrentino.

Su Canale 5, dalle ore 00:30 circa, subito dopo Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti, inizia Pressing Nel cuore dello sport. Anche in questo caso, un ampio approfondimento è dedicato alle partite di campionato di calcio. Alla conduzione ci sono Alberto Rimedio e Monica Bertini.