Domenica 1° marzo, su Canale 5, è in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici. Il talent è proposto dalla rete ammiraglia dalle ore 14:00 circa.

Amici puntata 1° marzo, procede la corsa al Serale

Al timone di Amici di domenica 1° marzo è confermata, come sempre, Maria De Filippi. Al suo fianco tornano i sei professori, chiamati ad accompagnare gli allievi nella corsa verso il Serale.

Per la categoria canto, i protagonisti sono Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Nella danza, invece, è dato spazio ad Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini. A loro è affidato il destino dei concorrenti.

La puntata di Amici del 1° marzo ha una durata di circa un’ora e mezzo, terminando intorno alle 15:30, quando la linea passa a Verissimo. Oltre che in televisione, è possibile seguire il pomeridiano del talent in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV.

Le classifiche del canto e del ballo

Nel corso della puntata pomeridiana di oggi di Amici, i talenti ancora in corsa per ottenere una maglia del Serale si esibiscono al centro del palco, con l’obiettivo di riuscire a sbarcare nella fase più importante della trasmissione. A giudicarli vi sono degli esperti del settore, che assegnano dei voti a ciascun talento e formano una classifica.

Per quel che concerne il canto, la prima giudice è Irene Grandi, che lo scorso novembre ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Oro e rosa. Il secondo giurato, invece, è Don Joe, dj e produttore discografico, noto per essere uno dei membri dei Club Dogo.

La giuria speciale della danza, invece, è formata in primis da Giorgio Madia, coreografo e regista teatrale. Inoltre, è chiamata ad esprimere giudizi tecnici sulle varie performance Francesca Bernabini, che già in passato ha più volte partecipato a varie sfide del talent.

Amici puntata 1° marzo, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti accolti durante Amici di domenica 1° marzo. In primis c’è Bresh, che lo scorso 23 gennaio ha rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Introvabile. A seguire arriva Alessio Bernabei, noto per essere il frontman della band Follya. Poche settimane fa, l’artista ha rilascia il brano dal titolo Tevere.

Infine, è proposto un focus su una delle fiction del Biscione che sta per partire. Si tratta di Vanina Un vicequestore a Catania, la cui seconda stagione è proposta su Canale 5 a partire da mercoledì 4 marzo. Per presentarla arriva l’attrice protagonista Giusy Buscemi.