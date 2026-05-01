Venerdì 1° maggio prende il via la 35° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci partite che compongono il turno, come sempre, sono tutte proposte su DAZN, mentre solamente tre sono visibili su Sky.

Serie A programmazione tv 35° giornata, gli anticipi

Alle 20:45 del 1° maggio scendono in campo il Pisa e il Lecce. Un incontro che apre il turno e che potrebbe già determinare il primo verdetto della stagione: qualora il team padrone di casa non riuscisse a vincere sarebbe il primo ad essere matematicamente retrocesso in Serie B.

Sabato 2 maggio, il calendario del campionato propone altri tre faccia a faccia. Alle 15:00 si fronteggiano Udinese e Torino, compagini che già da tempo hanno la certezza della salvezza. Dalle 18:00 si svolge un match potenzialmente fondamentale. Stiamo parlando di Como-Napoli, ovvero la quinta e la seconda classificata, con i padroni di casa che devono necessariamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Infine, alle 20:45, Sky e DAZN trasmettono Atalanta-Genoa. Gli ospiti sono già salvi, mentre i neroazzurri devono vincere per mantenere la (seppur flebile) speranza di accedere alla prossima Conference League.

La domenica l’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto

La 35° giornata di Serie A va avanti domenica 3 maggio. Alle 12:30 il Bologna, oramai fuori dai discorsi relativi alla qualificazione alle coppe europee, affronta il Cagliari, pronto a festeggiare la salvezza matematica.

Dalle 15:00 il Milan, in casa del Sassuolo già salvo, scende in campo con l’obiettivo di ottenere tre punti che potrebbero ufficializzare la qualificazione alla Champions League. Dalle 18:00, su Sky e DAZN, la Juventus, quarta con soli tre punti di vantaggio sull’inseguitrice Como, accoglie l’Hellas Verona, che in caso di sconfitta sarebbe matematicamente retrocesso.

Alle 20:45, Sky e DAZN mandano in onda il potenziale incontro decisivo per lo scudetto. L’Inter di Christian Chivu, a San Siro, accoglie il Parma: i nerazzurri, in caso di vittoria, sarebbero matematicamente campioni d’Italia. I padroni di casa potrebbero già affrontare l’incontro con la certezza aritmetica del titolo, qualora né il Milan né il Napoli dovessero riuscire a vincere.

La 35° giornata termina lunedì, con due posticipi. Alle 18:30, la Cremonese terz’ultima sfida la Lazio. Dalle 20:45, su DAZN e Sky, spazio allo scontro Roma-Fiorentina, con i padroni di casa ancora a caccia della qualificazione alle coppe europee.

Serie A programmazione tv 35° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky nella 35° giornata di Serie A.

Atalanta-Genoa: Polizzi e Gobbi;

Polizzi e Gobbi; Juventus-Hellas Verona: Gentile e Marocchi;

Verona: Gentile e Marocchi; Roma-Fiorentina: Compagnoni e Montolivo.

Questo, invece, l’elenco dei commentatori di DAZN.