Venerdì 24 aprile prende il via la 34° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il turno, visibile integralmente e in esclusiva su DAZN, è proposto anche su Sky, dove sono in onda tre partite, fra cui quella della capolista Inter.

Serie A 34° giornata programmazione tv, l’anticipo del venerdì ha come protagonista il Napoli

La 34° giornata di Serie A parte venerdì 24 aprile, dalle 20:45, con il primo anticipo. Protagonista è il Napoli di Antonio Conte, che scende in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Cremonese, quart’ultima e a serio rischio retrocessione.

Sabato 25 aprile si disputano altri tre match. Dalle 15:00, il Pisa fanalino di cosa e oramai seria candidata alla retrocessione sfida, in trasferta, il Parma. Dalle 18:00, poi, la Roma sesta classificata cerca la vittoria per rimanere ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, che dista a cinque punti. I giallorossi devono cercare di avere la meglio sul Bologna, intenzionato a ben figurare di fronte al proprio pubblico.

Infine, la giornata inizia su Sky alle 20:45 con lo scontro per salvezza fra l’Hellas Verona, penultima e a meno dieci punti dalla salvezza, e il Lecce terz’ultimo.

Il calendario della domenica

La 34° giornata di Serie A va avanti domenica 26 aprile. Alle 12:30, la Fiorentina affronta in casa il Sassuolo, reduce da due vittorie nelle ultime tre uscite. Dalle 15:00, il Genoa è a caccia della terza vittoria di fila contro il Como, bisognoso di punti per qualificarsi alla Champions.

Su DAZN e Sky, alle 18:00 è possibile seguire l’incontro dell’Inter. I nerazzurri, a un passo dallo scudetto, giocano fuori casa contro il Torino. Alle 20:45, allo Stadio San Siro, c’è un faccia a faccia potenzialmente decisivo per la qualificazione alle prossime competizioni europee fra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti.

Le ultime due partite della 34° giornata di Serie A si disputano lunedì 27 aprile. Dalle 18:30 il Cagliari cerca la vittoria sull’Atalanta, mentre alle 20:45, anche su Sky, la Lazio accoglie l’Udinese.

Serie A 34° giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 34° giornata di Serie A.

Hellas Verona-Lecce: Nucera e Minotti;

Nucera e Minotti; Torino-Inter: Borghi e Gobbi;

Borghi e Gobbi; Lazio-Udinese: Massara e Orsi.

Queste, invece, sono le voci scelte da DAZN.