Venerdì 24 aprile prende il via la 34° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il turno, visibile integralmente e in esclusiva su DAZN, è proposto anche su Sky, dove sono in onda tre partite, fra cui quella della capolista Inter.
Serie A 34° giornata programmazione tv, l’anticipo del venerdì ha come protagonista il Napoli
La 34° giornata di Serie A parte venerdì 24 aprile, dalle 20:45, con il primo anticipo. Protagonista è il Napoli di Antonio Conte, che scende in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Cremonese, quart’ultima e a serio rischio retrocessione.
Sabato 25 aprile si disputano altri tre match. Dalle 15:00, il Pisa fanalino di cosa e oramai seria candidata alla retrocessione sfida, in trasferta, il Parma. Dalle 18:00, poi, la Roma sesta classificata cerca la vittoria per rimanere ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, che dista a cinque punti. I giallorossi devono cercare di avere la meglio sul Bologna, intenzionato a ben figurare di fronte al proprio pubblico.
Infine, la giornata inizia su Sky alle 20:45 con lo scontro per salvezza fra l’Hellas Verona, penultima e a meno dieci punti dalla salvezza, e il Lecce terz’ultimo.
Il calendario della domenica
La 34° giornata di Serie A va avanti domenica 26 aprile. Alle 12:30, la Fiorentina affronta in casa il Sassuolo, reduce da due vittorie nelle ultime tre uscite. Dalle 15:00, il Genoa è a caccia della terza vittoria di fila contro il Como, bisognoso di punti per qualificarsi alla Champions.
Su DAZN e Sky, alle 18:00 è possibile seguire l’incontro dell’Inter. I nerazzurri, a un passo dallo scudetto, giocano fuori casa contro il Torino. Alle 20:45, allo Stadio San Siro, c’è un faccia a faccia potenzialmente decisivo per la qualificazione alle prossime competizioni europee fra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti.
Le ultime due partite della 34° giornata di Serie A si disputano lunedì 27 aprile. Dalle 18:30 il Cagliari cerca la vittoria sull’Atalanta, mentre alle 20:45, anche su Sky, la Lazio accoglie l’Udinese.
Serie A 34° giornata programmazione tv, i telecronisti
Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 34° giornata di Serie A.
- Hellas Verona-Lecce: Nucera e Minotti;
- Torino-Inter: Borghi e Gobbi;
- Lazio-Udinese: Massara e Orsi.
Queste, invece, sono le voci scelte da DAZN.
- Napoli-Cremonese: Pardo e Ambrosini;
- Parma-Pisa: Farina;
- Bologna-Roma: Marinozzi e Marcolin;
- Hellas Verona-Lecce: Testoni e Budel;
- Fiorentina-Sassuolo: Santi;
- Genoa-Como: Mastroianni;
- Torino-Inter: Mancini;
- Milan-Juventus: Pardo e Stramaccioni;
- Cagliari-Atalanta: Giustiniani e Budel;
- Lazio-Udinese: Buscaglia e Brocchi.