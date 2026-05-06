Mercoledì 6 maggio prendono il via gli Internazionali BNL di Roma 2026. Il torneo tennistico, il più importante che si svolge nel nostro paese, porta con sé, quest’anno, una rivoluzione per quel che concerne la programmazione tv.

Internazionali BNL di Roma 2026, Jannik Sinner il più atteso

L’edizione 2026 degli Internazionali BNL di Roma prevede una vera e propria parata di stelle per quel che concerne i tennisti protagonisti. Il più atteso, senza dubbio, è il nostro Jannik Sinner. Primo nel Ranking ATP e reduce dalla vittoria del Madrid Open, scende in campo con un unico obiettivo: ottenere la vittoria del torneo, solamente sfiorata lo scorso anno, quando perse in finale contro Carlos Alcaraz.

Presenziano, inoltre, tutti i tennisti top 10 tranne il già citato Alcaraz e Taylor Fritz. Ai nastri di partenza, dunque, Alexander Zverev, Novak Đoković, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti. Gli altri Azzurri presenti nel tabellone principale sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Nel circuito femminile, invece, le favorite sono Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, rispettivamente prima e seconda nella classifica WTA. Le speranze italiane sono riposte su Jasmine Paolini, vincitrice lo scorso anno.

Al via dodici giorni di gara

Gli Internazionali BNL di Roma 2026 hanno una durata di dodici giorni. L’ultimo giorno di gara è il 17 maggio, giornata nella quale si svolge la finale del singolare maschile. Il giorno precedente, invece, è possibile vedere l’incontro decisivo per quel che concerne il circuito del singolare femminile.

L’impianto che accoglie tutti i match è quello del Foro Italico, che è la casa del torneo in tutte le edizioni disputate a partire dal 1969, anno nel quale la competizione è divenuta professionistica.

Internazionali BNL di Roma 2026, la programmazione tv

Per quel che concerne la programmazione tv, come detto c’è una grande novità relativa agli Internazionali BNL di Roma. A differenza del passato, il torneo non è più proposto in chiaro sulla Rai, bensì su TV8. La rete del digitale terrestre propone, tutti i giorni, almeno un match, con il collegamento che parte intorno alle 14:30 circa. Il circuito del singolare femminile, invece, è in onda, in maniera integrale, su Supertennis TV.

Entrambi i circuiti sono proposti, in maniera integrale, a pagamento su Sky. L’emittente satellitare trasmette l’evento su sei reti dedicate, con l’appuntamento Diretta Tennis, visibile fino all’11 e che permette di vedere i momenti salienti dei match. Gli spazi di approfondimento sono curati da Sky Tennis Show condotto da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, con la presenza fissa in studio di Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Renzo Furlan. Gli inviati sono Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Dalila Setti, Giorgia Mecca e Michela Curcio. Svariati i telecronisti coinvolti, fra cui Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Fabio Colangelo, Nicolò Cotto e Marco Crugnola.