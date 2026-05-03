Una domenica ricchissima di sport in tv quella del 3 maggio. Fra la finale del Madrid Open e la Formula E, di seguito vi elenchiamo i principali appuntamenti.

Sport in tv domenica 3 maggio, Sinner a caccia dell’ennesimo titolo

Il principale avvenimento di sport, almeno per quel che concerne l’Italia, riguarda la finale del Madrid Open. In campo, per contendersi il titolo, c’è il nostro connazionale Jannik Sinner. L’azzurro, con la vittoria in semifinale contro Arthur Fils, ha segnato un record: ha raggiunto la finale in tutti i nove ATP presenti attualmente in calendario. Inoltre, Sinner, alla sua prima finale nel torneo, ha la possibilità di allungare ulteriormente nel ranking ATP, dove occupa già il primo posto davanti allo spagnolo Alcaraz.

Per vincere, però, deve superare un avversario decisamente temibile, ovvero Alexander Zverev, che ha già vinto ben due titoli sulla terra della capitale spagnola. L’incontro parte alle 17:00 ed è visibile su Sky Spor Tennis e Sky Sport Uno, oltre che su Now TV. In streaming, è possibile seguire il faccia a faccia su Tennis TV, piattaforma ufficiale del circuito ATP.

La Formula E su Italia 1

Per quel che concerne i motori, domenica 3 maggio va segnalata, su Italia 1, la messa in onda della Formula E. La competizione, dedicata alle monoposto spinte da motori elettrici, è visibile, in diretta, dalle ore 15:30 circa, quando prende il via la gara 8, ambientata a Berlino, in Germania.

Una giornata molto intensa, dal punto di vista televisivo, è quella su Rai Sport. Dalle 14:00 spazio alle gare della seconda giornata dei Campionati Mondiali Staffetta. Alle 17:00, invece, tocca alla Stramilano Half Marathon, gara che attira atleti da tutto il mondo e che si svolge fra le vie di Milano. Dalle 17:50, è in programma la gara 2 della finalissima dei playoff della Superlega maschile. A sfidarsi ci sono Civitanova e Perugia.

Infine, alle 20:30, è possibile vedere, in diretta, la partita fra la Juventus Next Gen e Pesaro, primo turno dei playoff di Serie C.

Sport in tv domenica 3 maggio, gli approfondimenti sportivi

Come sempre, domenica 3 maggio è possibile rimanere aggiornati sui principali avvenimenti di sport grazie agli approfondimenti. Su Rai 2, dalle 22:45, torna La nuova DS, guidato da Simona Rolandi e Paolo Maggioni. La nottata procede, con la seconda parte, dalle 00:30, fino alle 01:10 circa. Per quel che concerne Canale 5, invece, in seconda serata, al termine della fiction Racconto di una notte, parte Pressing Nel cuore dello sport, condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini.