Domenica 28 giugno iniziano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come di consueto, la Rai propone ogni giorno una partita in diretta, mentre tutte le altre sono proposte in streaming solo su DAZN.
Mondiali 2026 sedicesimi di finale programmazione tv, i match della Rai
Di seguito i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 in onda su Rai 1:
- Domenica 28 giugno: Sudafrica-Canada, al via alle ore 21:00, telecronaca di Luca De Gennaro e German Denis;
- Lunedì 29 giugno: Brasile-Giappone, inizio alle 19:00, commento di Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni;
- Martedì 30 giugno: Francia-Svezia, dalle 23:00, racconto di Dario De Gennaro e Lele Adani;
- Mercoledì 1° luglio: Belgio-Senegal, al via alle 22:00, commento di Tiziana Alla e Stefano Sorrentino;
- Giovedì 2 luglio: Spagna-Austria, partenza alle 21:00, commento di Luca De Capitani e Andrea Stramaccioni;
- Venerdì 3 luglio: Argentina-Capo Verde dalle 00:00, racconto curato da Alberto Rimedio e Lele Adani.
Affari Tuoi in onda quattro giorni
Con l’inizio dei sedicesimi di finale dei Mondiali continuano a esserci diverse modifiche alla programmazione tv di Rai 1. Il game show Affari Tuoi è confermato il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, mentre nelle altre giornate non va in onda.
Il 29 giugno è la giornata con il maggior numero di variazioni sull’ammiraglia. A causa di Brasile-Giappone alle 19:00 non va in onda Reazione a Catena di Pino Insegno. Alle 21:05, al termine del match, dovrebbe partire il TG1, seguito da Affari Tuoi, in onda dalle 21:20 alle 22:30 circa, quando riparte Notti Mondiali. Tale palinsesto è soggetto a ulteriori modifiche qualora l’incontro dovesse durate oltre il tempo regolamentare.
Mondiali 2026 sedicesimi di finale programmazione tv, i match di DAZN
Calendario decisamente più fitto per DAZN, che trasmette tutti i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.
Domenica 28 giugno:
- Sudafrica-Canada dalle 21:00, commento di Ricky Buscaglia con Alessandro Budel;
Lunedì 29 giugno:
- Brasile-Giappone dalle 19:00, telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini;
- Germania-Paraguay dalle 23:00, commento di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.
Martedì 30 giugno:
- Olanda-Marocco dalle 03:00, racconto di Luca Farina;
- Costa D’Avorio-Norvegia dalle 19:00, telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel;
- Francia-Svezia al via alle 23:00, commento di Pierluigi Pardo e Antonio di Gennaro.
Mercoledì 1° luglio:
- Messico-Ecuador dalle 03:00, commento di Gabriele Giustiniani;
- Inghilterra-R.D. Congo dalle 18:00, racconto di Andrea Marinozzi e Emanuele Giaccherini;
- Belgio-Senegal dalle 22:00, telecronaca affidata a Riccardo Mancini e Alessandro Budel.
Giovedì 2 luglio:
- Stati Uniti-Bosnia Erzegovina dalle o2:00, commento di Dario Mastroianni;
- Spagna-Austria dalle 21:00, racconto di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.
Venerdì 3 luglio:
- Portogallo-Croazia dalle 01:00, commento di Edoardo Testoni e Alessandro Budel;
- Svizzera-Algeria dalle 05:00, telecronaca di Ricky Buscaglia;
- Australia-Egitto dalle 20:00, telecronaca di Andrea Marinozzi e Cristian Brocchi;
- Argentina-Capo Verde dalle 00:00, racconto di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.
Sabato 4 luglio:
- Colombia-Ghana dalle 03:30, commento di Edoardo Testoni.