Mondiali 2026 partite 22 27 giugno programmazione tv Rai DAZN

Da lunedì 22 a sabato 27 giugno proseguono, con nuove partite, i Mondiali 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Continua la fase dei gironi, in onda integralmente su DAZN e in chiaro su Rai 1, che propone un appuntamento al giorno. Al termine della settimana sono rese note le squadre qualificate alla fase degli ottavi di finale.

Mondiali 2026 partite 22 27 giugno programmazione tv, gli incontri Rai

Di seguito l’elenco delle partite dei Mondiali 2026 in onda su Rai 1, con gli orari e i telecronisti.

Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria dalle 19:00, commento di Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni;

dalle 19:00, commento di e Martedì 23 giugno: Inghilterra-Ghana dalle 22:00, commento di Giuseppe Galati e Lele Adani;

dalle 22:00, commento di e Mercoledì 24 giugno: Svizzera-Canada dalle ore 21:00, telecronaca affidata a Giuseppe Galati e Lele Adani;

dalle ore 21:00, telecronaca affidata a e Giovedì 25 giugno: Ecuador-Germania dalle ore 22:00, commento di Giuseppe Galati e Lele Adani;

dalle ore 22:00, commento di e Venerdì 26 giugno: Norvegia-Francia dalle ore 21:00, telecronaca curata da Giuseppe Galati e Lele Adani;

dalle ore 21:00, telecronaca curata da e Sabato 27 giugno: una partita fra Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, al via alle ore 22:00.

Come cambia il palinsesto della rete ammiraglia

Anche nella settimana dal 22 al 27 giugno sono numerose le modifiche che coinvolgono i palinsesti di Rai 1. Il 22 giugno, in particolare, non vanno in onda né Reazione a Catena né Affari Tuoi, con il TG1 che parte alle 21:00 e dura fino alle 21:20. Il 23, 25 e 27 giugno vanno in onda regolarmente entrambi i game, mentre il 24 e il 26 giugno saltano le puntate di Affari Tuoi con Stefano De Martino. In sostituzione del game dell’access prime time vi è Notti Mondiali, condotto da Paola Ferrari e con ospiti Paulo Roberto Falcao, Marco Tardelli e Simona Rolandi.

Mondiali 2026 partite 22 27 giugno programmazione tv, il palinsesto DAZN

Decisamente più ricca la programmazione tv di DAZN, che dal 22 al 27 giugno propone tutte le partite dei Mondiali 2026.

Lunedì 22 giugno:

Uruguay-Capo Verde: dalle ore 00:00, commento di Luca Farina;

dalle ore 00:00, commento di Nuova Zelanda-Egitto: dalle ore 03:00, commento di Gabriele Giustiniani;

dalle ore 03:00, commento di Argentina-Austria: dalle ore 19:00, telecronaca di Pierluigi Pardo e Alessandro Budel;

dalle ore 19:00, telecronaca di e Francia-Iraq: fischio di inizio alle 23:00, commento di Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.

Martedì 23 giugno:

Norvegia-Senegal: dalle 02:00, telecronaca di Andrea Marinozzi;

dalle 02:00, telecronaca di Giordania-Algeria: dalle 05:00, racconto a cura di Alberto Santi;

dalle 05:00, racconto a cura di Portogallo-Uzbekistan: in partenza alle 19:00, commento di Ricky Buscaglia con Cristian Brocchi;

in partenza alle 19:00, commento di con Inghilterra-Ghana: al via alle 22:00, racconto di Pierluigi Pardo e Fabio Bazzani.

Mercoledì 24 giugno:

Panama-Croazia: dalle o1:00, racconto di Giorgio Basile;

dalle o1:00, racconto di Colombia-R.D. Congo: dalle 04:00, telecronaca di Orazio Accomando;

dalle 04:00, telecronaca di Svizzera-Canada: alle 21:00, racconto di Andrea Marinozzi;

alle 21:00, racconto di Bosnia Erzegovina-Qatar: dalle 21:00, commento di Dario Mastroianni.

Giovedì 25 giugno:

Marocco-Haiti: dalle 00:00, commento di Luca Farina;

dalle 00:00, commento di Scozia-Brasile: dalle 00:00, commento di Pierluigi Pardo;

dalle 00:00, commento di Sudafrica-Corea del Sud: dalle 03:00, commento di Giovanni Marrucci;

dalle 03:00, commento di Repubblica Ceca-Messico: dalle 03:00, commento di Gabriele Giustiniani;

dalle 03:00, commento di Curacao-Costa D’Avorio: dalle 22:00, telecronaca di Riccardo Mancini;

dalle 22:00, telecronaca di Germania-Ecuador: alle 22:00, racconto di Andrea Marinozzi e Fabio Bazzani.

Venerdì 26 giugno:

Tunisia-Olanda: dalle o1:00, commento di Dario Mastroianni;

dalle o1:00, commento di Giappone-Svezia: dalle o1:00, commento di Andrea Marinozzi;

dalle o1:00, commento di Turchia-Stati Uniti: alle 04:00, racconto di Alberto Santi;

alle 04:00, racconto di Paraguay-Australia: dalle 04:00, telecronaca di Alessandro Iori;

dalle 04:00, telecronaca di Norvegia-Francia: dalle 21:00, commento di Pierluigi Pardo;

dalle 21:00, commento di Senegal-Iraq: dalle 21:00, racconto di Edoardo Testoni.

Sabato 27 giugno: