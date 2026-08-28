Venerdì 28 agosto prende il via la 2° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come sempre, tutte le dieci partite sono trasmesse su DAZN, mentre solamente tre sono visibili in co-esclusiva su Sky.

Serie A 2° giornata programmazione tv, gli anticipi

Il match che apre la 2° giornata è Milan-Venezia. Il fischio di inizio della partita è previsto alle 20:45 del 28 agosto e rappresenta l’esordio dei rossoneri di fronte al proprio pubblico dopo l’ottima vittoria della scorsa giornata in casa del Torino.

Sabato 29 agosto si svolgono altri quattro appuntamenti. Tre quelli delle 18:30, a partire da Fiorentina-Frosinone, squadre ancora a caccia dei primi punti in campionato nella stagione. Alla medesima ora ci sono anche Monza-Udinese e Sassuolo-Torino.

Alle 20:45, la Juventus di Luciano Spalletti, dopo aver vinto la settimana scorsa, debutta di fronte al proprio pubblico e lo fa contro il Parma, che è uscita sconfitta dalla prima partita della stagione.

Serie A 2° giornata programmazione tv, il calendario della domenica

La 2° giornata di Serie A procede domenica 30 agosto. Dalle 18:30 il Napoli di Massimiliano Allegri è chiamato al primo scontro diretto della stagione, in quanto accoglie allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas, ancora alla ricerca del primo trionfo in campionato.

Alle 20:45 il turno inizia anche su Sky con la messa in onda della sfida che oppone il Cagliari e l’Inter. Entrambe le compagini hanno vinto e convinto in occasione del primo incontro stagionale: i rossoblù hanno trionfato per 1 a 0 contro il Parma, mentre i nerazzurri hanno dominato contro il Monza vincendo 4 a 0. Nello stesso orari parte Lazio-Genoa.

La 2° giornata di Serie A termina lunedì 31 agosto, con due posticipi entrambi inseriti nei palinsesti di Sky. Alle 18:30 scende in campo la Roma, che dopo aver dominato la Fiorentina allo Stadio Olimpico affronta in trasferta il Lecce. Alle 20:45, infine, è previsto il fischio di inizio di Atalanta-Bologna.

I telecronisti di Sky e DAZN

Di seguito i commentatori scelti da Sky in vista della 2° giornata di Serie A.

Cagliari-Inter: Zancan e Gobbi;

Zancan e Gobbi; Lecce-Roma: Polizzi e Minotti;

Polizzi e Minotti; Atalanta-Bologna: Massara e Montolivo.

Questi, invece, i telecronisti che ha individuato DAZN in occasione del turno al via oggi.