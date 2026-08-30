Domenica 30 agosto prendono il via gli US Open 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del quarto e ultimo Slam della stagione tennistica.

US Open 2026 programmazione tv, torna Carlos Alcaraz ma Jannik Sinner non c’è

Gli US Open 2026 si svolgono a New York e hanno una durata di circa due settimane, con la fine prevista il 13 settembre prossimo. Jannik Sinner, tennista primo classificato nel Ranking ATP, ha annunciato il forfait dalla competizione a causa di alcuni problemi fisici. Dopo diversi mesi lontano dai campi, tuttavia, fa ritorno il suo acerrimo rivale Carlos Alcaraz: la sua ultima partita ufficiale risale a più di 4 mesi fa.

Per il circuito maschile le speranze italiane sono riposte soprattutto su Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, n°6 al mondo nonché quinta testa di serie nel torneo. Nel circuito femminile, invece, l’italiana più attesa è Jasmine Paolini, che cerca il riscatto in una stagione decisamente ricca di difficoltà.

Supertennis TV protagonista in chiaro

Gli US Open 2026 sono visibili, in diretta e gratuitamente, su Supertennis TV, fruibile sul canale 64 del digitale terrestre. Inoltre, con Supertennis+, gratuito per i tesserati FITP e disponibile a 1,99 euro al mese per i non tesserati, possono essere seguiti fino a 4 incontri in contemporanea, oltre a interviste e contenuti esclusivi.

Su Supertennis TV le giornate partono alle 13:30 con lo studio da Roma condotto da Elena Ramognino. In tale spazio sono analizzati, in circa mezz’ora, i risultati delle partite disputate nella notte. Alle 16.45 la linea passa a New York per SuperTennis Today–Speciale US Open. Il format è guidato da Giorgio Spalluto e Diego Nargiso ed è in onda fino alle 17:00. Orario, questo, nel quale iniziano gli incontri. Al termine delle partite parte un Best Off con i migliori momenti della giornata appena conclusa.

Gli inviati a New York sono Lucrezia Marziale e Alessandro Rocca. I talent che accompagnano il racconto del torneo sono Vincenzo Santopadre, Giorgio Galimberti, Karin Knapp, Francesco Elia, Filippo Baldi, Marco Meneschincheri, Mauro Ricevuti, Maria Elena Camerin e Adriana Serra Zanetti. In qualità di telecronisti delle partite ci sono Lorenzo Fares, Luca Fiorino, Lorenzo Andreoli, Dario Castaldo, Marco Di Nardo, Marco Calabresi, Alessandro Ferrari, Giorgio Basile, Alessandro Stoppani e Ivan Moreschi.

US Open 2026 programmazione tv, l’offerta di Sky

A pagamento, il punto di riferimento per gli US Open 2026 è Sky. Il canale al centro dell’offerta è Sky Sport Tennis, che segue tutti i match in programma all’Arthur Ashe Stadium. Su Sky Sport Uno vanno in onda le sfide più importanti, mentre Sky Sport Max è la rete dedicata a Diretta Tennis. Le altre sfide sono proposte, in diretta e integralmente, su Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e Sky Sport 254.

Tutti i giorni, dalle 16:30 (alle 17:30 dal 3 settembre) e dalle 00:30 parte Sky Tennis Show. Alla conduzione c’è Elena Cottarelli, che fa il punto sui match della giornata. In studio, come ospite fisso, c’è Renzo Furlan. Gli inviati a New York sono Stefano Meloccaro, Dalila Setti e Paolo Aghemo. A loro, dalla seconda settimana del torneo, si aggiunge Flavia Pennetta. Tutti i giorni, alle 11.15 su Sky Sport 24, alle 12.15 su Sky Sport Tennis e alle 12.45 su Sky Sport Uno, è proposto The Insider, il magazine curato da Giuseppe Marzo con Stefano Meloccaro. Aggiornamenti quotidiani arrivano anche su Sky Sport 24, che alle 10:00 dedica un’intera edizione del TG ai risultati degli incontri disputati nella notte.

Numerosi i talent che presenziano come opinionisti nei vari format di approfondimento, fra cui Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Marco Crugnola e Andrea Arnaboldi, oltre ai già citati Renzo Furlan e Flavia Pennetta. I telecronisti, invece, sono Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Nicolò Ramella, Peppe Di Giovanni, Alessandro Lettieri, Calogero Destro, Elia Faggion, Matteo Sfolcini, Filippo Salmini e Andrea Voria.