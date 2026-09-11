Dopo la vittoria di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale di Formula 1 prosegue con il GP di Spagna e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come di consueto, le sessioni sono proposte in diretta sia su Sky che su TV8.

Formula 1 GP Spagna programmazione tv, un nuovo tracciato a Madrid

Il GP di Spagna di Formula 1 si svolge nella novità assoluta del Madring Sur, a poca distanza dalla capitale Madrid, dove il Mondiale mancava da 45 anni. Il tracciato è formato da 22 curve per una lunghezza superiore ai 5 km. Fra le zone più suggestive della pista c’è la suggestiva Curva Monumental, formata da 550 metri di rettilineo continuo con una pendenza che arriva fino a un massimo del 24%.

Durante il fine settimana tutti gli occhi sono puntati sull’italiano Kimi Antonelli, che guida la classifica provvisoria dei piloti con un totale di 267 punti. Seguono, al secondo e terzo posto, George Russel e Lewis Hamilton, fermi rispettivamente a 201 e 191 lunghezze.

Gli orari di Sky e TV8

Tutte le sessioni del GP di Spagna di Formula 1 sono visibili in diretta solamente su Sky. Venerdì 11 settembre è la giornata dedicata alle prove libere, in partenza rispettivamente alle 13:30 e alle 17:00. Entrambe sono inserite, a pagamento, nei palinsesti della piattaforma a pagamento.

La medesima programmazione tv interessa la terza prova libera, in partenza alle 12:30 di sabato. Dalle ore 16:00 del 12 settembre il programma di Formula 1 entra nel vivo con le Qualifiche, necessarie per determinare la griglia di partenza per la gara del giorno seguente. L’orario di inizio è previsto per le 16:00 e l’appuntamento è trasmesso in diretta solamente su Sky. In chiaro su TV8, invece, è reso disponibile in differita dalle 18:25.

Il calendario del GP di Spagna di Formula 1 giunge alla conclusione domenica 13 settembre. Alle 15:00 è dato il via alla gara, visibile in diretta su Sky e in differita dalle 18:00 su TV8.

Formula 1 GP Spagna programmazione tv, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

La telecronaca di tutte le sessioni del fine settimana in Spagna di Formula 1 è della coppia formata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Tornano le analisi tecniche di Matteo Bobbi, presente alla Sky Sport Tech Room. Infine, ci sono le interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.