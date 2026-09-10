Cosa guardare stasera in TV, venerdì 11 settembre 2026? La prima serata propone musica, fiction, cinema, cronaca e numerosi appuntamenti dedicati al venticinquesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001. Rai 1 punta sul grande spettacolo con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, mentre Canale 5 dedica la serata a tre episodi de L’Erede.

Tra le altre proposte spiccano L’Ispettore Coliandro su Rai 2, il film Guida pratica per insegnanti su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4 e tre nuovi episodi di CIA su Italia 1. La7 propone una programmazione speciale sull’11 settembre, TV8 continua il viaggio di Pechino Express, mentre sul Nove arriva Osteria Giacobazzi.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit . Antonella Clerici e Clementino conducono dall’Inalpi Arena di Torino una grande festa dedicata alle canzoni che hanno segnato intere generazioni.

– . Antonella Clerici e Clementino conducono dall’Inalpi Arena di Torino una grande festa dedicata alle canzoni che hanno segnato intere generazioni. Rai 2, ore 21:20 – L’Ispettore Coliandro – Caccia grossa . Giampaolo Morelli torna nel quarto episodio della settima stagione della serie firmata dai Manetti Bros.

– . Giampaolo Morelli torna nel quarto episodio della settima stagione della serie firmata dai Manetti Bros. Rai 3, ore 21:20 – Guida pratica per insegnanti . Commedia francese con Vincent Lacoste e François Cluzet ambientata nel mondo della scuola.

– . Commedia francese con Vincent Lacoste e François Cluzet ambientata nel mondo della scuola. Rete 4, ore 21:32 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca. Canale 5, ore 21:25 – L’Erede . Tre episodi consecutivi della serie turca con İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz.

– . Tre episodi consecutivi della serie turca con İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz. Italia 1, ore 21:28 – CIA . Tre nuovi episodi della serie crime con Tom Ellis e Nick Gehlfuss.

– . Tre nuovi episodi della serie crime con Tom Ellis e Nick Gehlfuss. La7, ore 21:15 – 11 settembre: Senza scampo . Il film con Charlie Sheen e Whoopi Goldberg apre una serata interamente dedicata alla ricorrenza.

– . Il film con Charlie Sheen e Whoopi Goldberg apre una serata interamente dedicata alla ricorrenza. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . Terza puntata della tredicesima edizione dell’adventure game.

– . Terza puntata della tredicesima edizione dell’adventure game. Nove, ore 21:30 – Osteria Giacobazzi. Giuseppe Giacobazzi inaugura un nuovo appuntamento all’insegna della comicità.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit – Antonella Clerici e Clementino conducono dall’Inalpi Arena di Torino una serata dedicata ai grandi successi della musica.

– – Antonella Clerici e Clementino conducono dall’Inalpi Arena di Torino una serata dedicata ai grandi successi della musica. Rai 1, ore 00:15 – Codice – La vita è digitale – Barbara Carfagna torna con un nuovo appuntamento dedicato alla tecnologia e alla trasformazione della società.

– – Barbara Carfagna torna con un nuovo appuntamento dedicato alla tecnologia e alla trasformazione della società. Rai 2, ore 21:20 – L’Ispettore Coliandro – Caccia grossa – Quarto episodio della settima stagione con Giampaolo Morelli.

– – Quarto episodio della settima stagione con Giampaolo Morelli. Rai 2, ore 23:25 – Cronaca di un crimine – Documentario dedicato a un inquietante caso avvenuto nell’Italia degli anni Trenta.

– – Documentario dedicato a un inquietante caso avvenuto nell’Italia degli anni Trenta. Rai 3, ore 21:20 – Guida pratica per insegnanti – Commedia francese con Vincent Lacoste e François Cluzet.

– – Commedia francese con Vincent Lacoste e François Cluzet. Rai 3, ore 23:10 – Quelli che il cinema – La magia della scenografia – Nuovo appuntamento dedicato ai mestieri della settima arte.

– – Nuovo appuntamento dedicato ai mestieri della settima arte. Rai 4, ore 21:19 – Trappola sulle Montagne Rocciose – Steven Seagal protagonista dell’action thriller ambientato a bordo di un treno.

– – Steven Seagal protagonista dell’action thriller ambientato a bordo di un treno. Rai 5, ore 21:23 – La città ideale – Helsinki – Massimiliano Ossini racconta la capitale finlandese.

– – Massimiliano Ossini racconta la capitale finlandese. Rai Movie, ore 21:10 – The Palace – Roman Polanski dirige una commedia grottesca ambientata durante il Capodanno del 1999.

– – Roman Polanski dirige una commedia grottesca ambientata durante il Capodanno del 1999. Rai Premium, ore 21:20 – Weiss & Morales – Nero come il petrolio – Prima visione Rai della nuova miniserie crime con Katia Fellin e Miguel Ángel Silvestre.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Quarto Grado – Cronaca, indagini e approfondimenti con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

– – Cronaca, indagini e approfondimenti con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Rete 4, ore 00:55 – 11 settembre: Lo sguardo dei testimoni – Documentario costruito attraverso le testimonianze di giornalisti e operatori presenti durante gli attentati.

– – Documentario costruito attraverso le testimonianze di giornalisti e operatori presenti durante gli attentati. Canale 5, ore 21:25 – L’Erede – Primo episodio della serata.

– – Primo episodio della serata. Canale 5, ore 22:15 – L’Erede – Secondo episodio.

– – Secondo episodio. Canale 5, ore 23:15 – L’Erede – Terzo episodio della serata.

– – Terzo episodio della serata. Italia 1, ore 21:28 – CIA – Quarto episodio della prima stagione.

– – Quarto episodio della prima stagione. Italia 1, ore 22:14 – CIA – Quinto episodio.

– – Quinto episodio. Italia 1, ore 23:02 – CIA – Sesto episodio.

– – Sesto episodio. Italia 1, ore 23:52 – Fortress – La fortezza – Action thriller con Jesse Metcalfe e Bruce Willis.

– – Action thriller con Jesse Metcalfe e Bruce Willis. 20, ore 21:06 – Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita – Angelina Jolie torna nel ruolo dell’avventuriera Lara Croft.

– – Angelina Jolie torna nel ruolo dell’avventuriera Lara Croft. Iris, ore 21:16 – World Trade Center – Il film di Oliver Stone con Nicolas Cage e Michael Peña dedicato agli attentati dell’11 settembre.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – 11 settembre: Senza scampo – Charlie Sheen e Whoopi Goldberg nel film ambientato all’interno del World Trade Center durante gli attentati.

– – Charlie Sheen e Whoopi Goldberg nel film ambientato all’interno del World Trade Center durante gli attentati. La7, ore 23:00 – 9/11: The Lost Tapes – Documentario costruito attraverso registrazioni audio delle comunicazioni avvenute durante l’emergenza.

– – Documentario costruito attraverso registrazioni audio delle comunicazioni avvenute durante l’emergenza. La7, ore 00:50 – Worth – Il patto – Michael Keaton interpreta l’avvocato Kenneth Feinberg, incaricato di gestire il fondo per le vittime dell’11 settembre.

– – Michael Keaton interpreta l’avvocato Kenneth Feinberg, incaricato di gestire il fondo per le vittime dell’11 settembre. TV8, ore 21:40 – Pechino Express – Terza puntata della tredicesima edizione condotta da Costantino della Gherardesca.

– – Terza puntata della tredicesima edizione condotta da Costantino della Gherardesca. Nove, ore 21:30 – Osteria Giacobazzi – Giuseppe Giacobazzi inaugura il nuovo progetto comico insieme ad Andrea Vasumi.

– – Giuseppe Giacobazzi inaugura il nuovo progetto comico insieme ad Andrea Vasumi. Nove, ore 23:55 – Antonio Ornano: Maschio caucasico irrisolto – Stand-up comedy con Antonio Ornano.

I film di stasera in TV venerdì 11 settembre 2026

Guida pratica per insegnanti – Rai 3, ore 21:20. Benjamin comincia a lavorare come insegnante in un prestigioso collegio. L’entusiasmo iniziale si scontra rapidamente con le difficoltà quotidiane della scuola, ma l’incontro con colleghi più esperti lo aiuta a comprendere cosa significhi realmente insegnare.

– Rai 3, ore 21:20. Benjamin comincia a lavorare come insegnante in un prestigioso collegio. L’entusiasmo iniziale si scontra rapidamente con le difficoltà quotidiane della scuola, ma l’incontro con colleghi più esperti lo aiuta a comprendere cosa significhi realmente insegnare. 11 settembre: Senza scampo – La7, ore 21:15. Cinque persone rimangono intrappolate in un ascensore del World Trade Center durante gli attentati dell’11 settembre 2001. Mentre all’esterno si consuma la tragedia, il gruppo cerca disperatamente una via d’uscita.

– La7, ore 21:15. Cinque persone rimangono intrappolate in un ascensore del World Trade Center durante gli attentati dell’11 settembre 2001. Mentre all’esterno si consuma la tragedia, il gruppo cerca disperatamente una via d’uscita. World Trade Center – Iris, ore 21:16. Oliver Stone ricostruisce la storia vera di due agenti della polizia portuale rimasti intrappolati sotto le macerie delle Torri Gemelle. Nel cast Nicolas Cage e Michael Peña.

– Iris, ore 21:16. Oliver Stone ricostruisce la storia vera di due agenti della polizia portuale rimasti intrappolati sotto le macerie delle Torri Gemelle. Nel cast Nicolas Cage e Michael Peña. Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita – 20, ore 21:06. Lara Croft parte alla ricerca del leggendario vaso di Pandora prima che un pericoloso scienziato riesca a impossessarsene.

– 20, ore 21:06. Lara Croft parte alla ricerca del leggendario vaso di Pandora prima che un pericoloso scienziato riesca a impossessarsene. Trappola sulle Montagne Rocciose – Rai 4, ore 21:19. Casey Ryback si trova a bordo di un treno di lusso quando un gruppo di terroristi prende il controllo del convoglio e di un’arma satellitare.

– Rai 4, ore 21:19. Casey Ryback si trova a bordo di un treno di lusso quando un gruppo di terroristi prende il controllo del convoglio e di un’arma satellitare. The Palace – Rai Movie, ore 21:10. La notte di Capodanno del 1999, clienti ricchissimi e personale di un lussuoso albergo sulle Alpi svizzere si preparano ad accogliere il nuovo millennio. Una serie di eventi trasforma però la festa in una notte surreale.

– Rai Movie, ore 21:10. La notte di Capodanno del 1999, clienti ricchissimi e personale di un lussuoso albergo sulle Alpi svizzere si preparano ad accogliere il nuovo millennio. Una serie di eventi trasforma però la festa in una notte surreale. Molto forte, incredibilmente vicino – Iris, ore 23:57. Un bambino che ha perso il padre negli attentati dell’11 settembre trova una misteriosa chiave e comincia un viaggio attraverso New York alla ricerca della serratura che potrebbe aprire.

– Iris, ore 23:57. Un bambino che ha perso il padre negli attentati dell’11 settembre trova una misteriosa chiave e comincia un viaggio attraverso New York alla ricerca della serratura che potrebbe aprire. Fortress – La fortezza – Italia 1, ore 23:52. Un ex agente della CIA vive in una struttura segreta quando il complesso viene attaccato da un gruppo di criminali intenzionato a regolare vecchi conti.

Stasera su Rai 1: Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit

Rai 1 punta sulla musica con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, in onda dalle 21:30. Lo spettacolo arriva dall’Inalpi Arena di Torino e quest’anno vede Antonella Clerici affiancata da Clementino.

Al centro della serata ci sono i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Sul palco si alternano artisti e gruppi che hanno contribuito a trasformare quelle canzoni in hit capaci di attraversare generazioni diverse.

Stasera su Rai 2: L’Ispettore Coliandro – Caccia grossa

Rai 2 propone alle 21:20 L’Ispettore Coliandro – Caccia grossa, quarto episodio della settima stagione della serie con Giampaolo Morelli.

Coliandro incontra in Questura Asmareth, una giovane mediatrice culturale eritrea. L’ispettore rimane immediatamente affascinato dalla donna, ma la situazione si complica quando una nuova indagine lo trascina ancora una volta in una vicenda molto più pericolosa di quanto avesse immaginato.

Stasera su Canale 5: tre episodi de L’Erede

Canale 5 dedica la prima serata a L’Erede, la serie turca interpretata da İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz. Il primo episodio comincia alle 21:25, seguito da altre due puntate alle 22:15 e alle 23:15.

Al centro della storia c’è un affermato chirurgo di Istanbul che ha cercato di prendere le distanze dalle proprie radici e dalle rigide tradizioni familiari di Urfa. Il passato, però, torna a imporsi nella sua vita e lo costringe a confrontarsi con responsabilità, sentimenti e legami che credeva di essersi lasciato alle spalle.

Stasera su Italia 1: tre nuovi episodi di CIA

Italia 1 continua la programmazione di CIA, serie crime con Tom Ellis e Nick Gehlfuss. La serata comincia alle 21:28 con il quarto episodio e prosegue alle 22:14 e alle 23:02.

La serie segue l’agente speciale dell’FBI Bill Goodman, uomo rigoroso e abituato a rispettare le regole, chiamato a collaborare con la CIA in operazioni nelle quali il confine tra legalità, intelligence e sicurezza nazionale diventa sempre più sottile.

11 settembre, la programmazione speciale di La7 e Iris

Nel venticinquesimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle, diverse reti modificano la propria programmazione. La7 apre la serata alle 21:15 con 11 settembre: Senza scampo e prosegue alle 23:00 con il documentario 9/11: The Lost Tapes.

La programmazione di La7 continua nella notte con Worth – Il patto, interpretato da Michael Keaton. Anche Iris ricorda la tragedia con World Trade Center di Oliver Stone alle 21:16 e, a seguire, Molto forte, incredibilmente vicino.

I film su Sky Cinema venerdì 11 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’ultimo turno . Prima TV con Leonie Benesch. Floria è un’infermiera giovane e preparata che affronta un turno estenuante in un ospedale con personale insufficiente. Tra emergenze continue e pazienti che hanno bisogno di assistenza, la pressione cresce fino a quando un grave errore mette in discussione tutto.

– . Prima TV con Leonie Benesch. Floria è un’infermiera giovane e preparata che affronta un turno estenuante in un ospedale con personale insufficiente. Tra emergenze continue e pazienti che hanno bisogno di assistenza, la pressione cresce fino a quando un grave errore mette in discussione tutto. Sky Cinema Uno, ore 22:55 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre . Robert Downey Jr. e Jude Law tornano nei ruoli di Sherlock Holmes e John Watson nel secondo film diretto da Guy Ritchie.

– . Robert Downey Jr. e Jude Law tornano nei ruoli di Sherlock Holmes e John Watson nel secondo film diretto da Guy Ritchie. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Aquaman . Jason Momoa interpreta Arthur Curry nel film dedicato alle origini del supereroe DC.

– . Jason Momoa interpreta Arthur Curry nel film dedicato alle origini del supereroe DC. Sky Cinema Uno +24, ore 23:40 – Benvenuti in campagna. Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico e Andrea Pennacchi nella commedia sulla famiglia Fontana, che decide di lasciare la città per trasferirsi in campagna.

Stasera in TV, venerdì 11 settembre: cosa scegliere

La musica è protagonista su Rai 1 con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit e la coppia formata da Antonella Clerici e Clementino. Rai 2 punta invece sulla fiction con L’Ispettore Coliandro, mentre Rai 3 propone il cinema francese con Guida pratica per insegnanti.

Mediaset divide la propria offerta tra la cronaca di Quarto Grado su Rete 4, la serialità turca de L’Erede su Canale 5 e il crime americano di CIA su Italia 1.

Per chi cerca una serata legata alla ricorrenza dell’11 settembre, La7 propone 11 settembre: Senza scampo e 9/11: The Lost Tapes, mentre Iris trasmette World Trade Center di Oliver Stone.

TV8 continua l’avventura di Pechino Express, mentre il Nove sceglie la comicità con Osteria Giacobazzi. Su Sky Cinema Uno debutta infine in prima TV L’ultimo turno, intenso dramma ospedaliero con Leonie Benesch.