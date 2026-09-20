Domenica 20 settembre, su Rai 2, va in onda la seconda puntata de La Domenica Sportiva Pomeriggio. Il format, principale novità della stagione per quel che concerne la Direzione Rai Sport, è proposto dalle 14:00.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 20 settembre, i conduttori e gli ascolti del debutto

Alla conduzione de La Domenica Sportiva Pomeriggio è confermata la coppia formata da Gianluca Semprini, che sette giorni fa ha fatto ufficialmente ritorno al genere dell’approfondimento sportivo, e la giornalista Francesca Spaziani Testa, protagonista già in estate con la conduzione del programma dedicato ai Mondiali Italia chiama America.

Anni dopo la chiusura di Quelli che il calcio, Rai 2 ha deciso, dal 13 settembre scorso, di occupare la propria fascia pomeridiana con una trasmissione sportiva. Gli ascolti, tuttavia, hanno palesato più di qualche difficoltà. Sia la presentazione che lo show vero e proprio hanno tenuto compagnia a poco più di 200 mila spettatori, con una share del 2,3%.

La partita di Serie C

Non cambia, nella seconda puntata, il meccanismo di funzionamento de La Domenica Sportiva Pomeriggio. La prima parte ha una durata di circa un’ora e procede dalle 14:00 alle 15:00. A quest’ora è mandata in onda, in diretta, la partita valevole per il campionato di Serie C fra l’Inter Under 23 e il Foggia.

Al termine del triplice fischio, intorno alle 17:00, riprende la linea con La Domenica Sportiva Pomeriggio, che prosegue fino alle 18:00, quando cede la linea a TG2 Lis e al TG2 Dossier. L’intero appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 20 settembre, temi e ospiti della puntata

Nella seconda puntata de La Domenica Sportiva Pomeriggio è proposto un focus, in primis, sulla Serie A. I conduttori, insieme agli ospiti ed esperti, commentano i risultati degli anticipi del sabato, soprattutto il pareggio per 2 a 2 maturato nello scontro di vertice fra la Roma e l’Inter. Inoltre, è raccontato quel che avviene in Fiorentina-Napoli delle 12:30 e in Parma-Genoa e Frosinone-Como delle 15:00. Non solo calcio, ma anche motori e soprattutto la pallavolo: il 20 settembre, infatti, la Nazionale Italiana guidata da Ferdinando De Giorgi scende in campo contro la Danimarca, nella partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei. I nostri portacolori, fino ad oggi, hanno avuto un percorso netto, riuscendo a vincere tutte le partite, seppur realizzando delle performance che non di rado hanno palesato qualche difficoltà per la nostra compagine.