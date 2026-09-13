Un nuovo spazio dedicato al mondo dello sport su Rai 2. Esordisce domenica 13 settembre La Domenica Sportiva Pomeriggio, che debutta sulla seconda rete della TV di Stato alle ore 14:00 circa.

La Domenica Sportiva Pomeriggio, chi sono i conduttori

Alla conduzione de La Domenica Sportiva Pomeriggio c’è un volto nuovo nella squadra di Rai Sport. Si tratta di Gianluca Semprini, giornalista che dunque fa il suo ritorno al timone di un format televisivo dopo l’esperienza con Estate in Diretta nel 2025. A gennaio, invece, ha iniziato a lavorare come speaker radiofonico su Rai Radio2 con il programma Maschio Selvaggio, al fianco di Nunzia De Girolamo.

Gianluca Semprini non è da solo al timone de La Domenica Sportiva Pomeriggio. Con lui c’è Francesca Spaziani Testa, da diverso tempo coinvolta in diversi progetti di Rai Sport e che in estate ha condotto tutti i giorni su Rai 2 la rubrica Italia chiama America.

Il calcio grande protagonista

La Domenica Sportivo Pomeriggio è un format che dovrebbe tenere compagnia al pubblico fino alla fine della stagione. Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa guidano la prima parte del format dalle 14:00 alle 14:55, quando lasciano lo spazio per la messa in onda di un evento sportivo in diretta al termine del quale riprende il format per proseguire fino alle 18:00.

Grande protagonista dell’intero show è senza dubbio la Serie A. D’altronde, il format va in onda pochi minuti dopo la fine dell’anticipo delle 12:30 e in contemporanea con gli incontri inseriti nel calendario delle 15:00. Non solo cronaca in diretta di quel che avviene in campo, ma anche commento dei risultati delle sfide del venerdì e del sabato.

Ma il programma ambisce a essere una vetrina per l’intero panorama sportivo italiano. Non solo calcio ma anche motori, tennis, motori e soprattutto la pallavolo, con la Nazionale Italiana maschile impegnata negli Europei.

La Domenica Sportiva Pomeriggio, un format che evoca Quelli che il calcio

La Domenica Sportiva Pomeriggio è un format che inevitabilmente evoca i successi del passato di Quelli che il calcio. Un format, quest’ultimo, in onda dal 1993 al 2021 e che ha fatto la storia del giornalismo sportivo del nostro paese, soprattutto nelle edizioni targate Fabio Fazio e Simona Ventura.

La scelta della Rai è stata quella di dar vita a un nuovo presidio informativo nella domenica pomeriggio senza tuttavia sfruttare il marchio Quelli che, ma quello de La Domenica Sportiva. Un titolo che certifica la volontà del programma di puntare soprattutto sull’informazione.