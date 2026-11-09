Livatino – Il giudice e i suoi assassini è una miniserie italiana del 2026 diretta da Michele Placido. La prima puntata va in onda lunedì 9 novembre su Rai 1 e comprende gli episodi Il seme della giustizia e Il cerchio si stringe. La fiction è composta da quattro episodi, distribuiti in due prime serate il 9 e il 10 novembre, e racconta gli ultimi anni di lavoro e di vita del magistrato Rosario Livatino.

Il racconto parte dall’Agrigentino della fine degli anni Ottanta. Livatino indaga sulle attività economiche delle cosche mentre alcuni giovani della provincia cercano nella Stidda il denaro e il prestigio che pensano di non poter ottenere altrimenti. La prima serata segue questi due percorsi e introduce le persone a cui Rosario si affida in tribunale e nella vita privata.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Livatino Il giudice e i suoi assassini

Michele Placido firma la regia e il soggetto con Fidel Signorile e Toni Trupia. Alla sceneggiatura lavorano Angelo Pasquini, Fidel Signorile e Michele Placido. La fiction è una coproduzione di Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com, prodotta da Federica Luna Vincenti. Davide Manca cura la fotografia, Giuseppe Pirrotta firma la scenografia e Agata Cannizzaro i costumi.

Giuseppe De Domenico interpreta Rosario Livatino. Leonardo Maltese è Tano, uno dei giovani che cercano spazio nella Stidda, mentre Nino Frassica interpreta Vincenzo, il padre di Rosario. Michela De Rossi è Nina Russo, insegnante di lettere di Racalmuto. Il rapporto con Nina porta nella storia una domanda che riguarda il futuro del magistrato anche fuori dal lavoro, proprio mentre le indagini iniziano a restringere il suo spazio di libertà.

Dove è girata Livatino Il giudice e i suoi assassini

Le riprese hanno interessato Agrigento e la sua provincia, con set a Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro e Favara. La lavorazione si è svolta anche a Roma. Canicattì è inoltre la città in cui Livatino è nato e ha vissuto. I luoghi della provincia restituiscono la vicinanza fra gli ambienti domestici, le attività economiche del territorio e i rapporti personali attraverso i quali si esercita il potere raccontato dalla miniserie.

Trama di Livatino Il giudice e i suoi assassini – prima puntata

Nel primo episodio, Il seme della giustizia, Rosario affronta il boss Antonio Gagliano. Il confronto lo spinge a concentrare il lavoro sul patrimonio delle organizzazioni mafiose. Seguendo i beni e gli affari delle cosche, la Procura può incidere sulle risorse che ne sostengono l’influenza. L’uccisione del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano sconvolge gli uffici giudiziari e rende più concreto il pericolo per chi prosegue le indagini.

Rosario può contare sul collega Roberto Rizzo e sul maresciallo Giuliano Guazzelli. L’incontro con Nina apre uno spazio nella vita privata del magistrato. Intanto Tano e gli altri giovani attratti dalla criminalità si muovono in una provincia dove il potere delle vecchie cosche comincia a essere conteso.

Nel secondo episodio, Il cerchio si stringe, Livatino e Guazzelli seguono le tracce di una riunione alla Cantina Sociale Gattopardo. I fratelli Miceli guadagnano terreno negli affari più redditizi e Giuseppe Sciortino subisce le conseguenze dello scontro interno a Cosa Nostra. L’inchiesta porta Rosario a interrogarsi anche su Giuseppe Campisi, un possidente che abita vicino alla sua famiglia. Il sospetto entra così nello stesso ambiente in cui il magistrato conduce la propria vita quotidiana.

Come si sviluppa la prima puntata di Livatino Il giudice e i suoi assassini

Nelle anticipazioni del secondo episodio, le indagini accrescono l’isolamento di Livatino e le intimidazioni arrivano fino a un proiettile recapitato come avvertimento. Rosario rifiuta la scorta e continua il proprio lavoro. La prima serata porta così il conflitto sul piano personale, prima dei due episodi conclusivi.

Nella storia reale, Rosario Livatino fu assassinato il 21 settembre 1990, a 37 anni, da un commando della Stidda mentre si recava al lavoro. È il fatto storico verso cui procede la miniserie e che viene raccontato nella seconda serata.

Cast di Livatino Il giudice e i suoi assassini