Con la 5° e la 6° giornata di Nations League il calcio internazionale torna al centro dei palinsesti tv e di seguito vi sveliamo la programmazione delle partite sulle reti in chiaro. Fra le protagoniste ci sono TV8 e 20, che nei prossimi giorni permetteranno la visione di numerosi incontri.

Nations League 5° 6° giornata programmazione tv, il calendario del 13 e 14 novembre

Il primo impegno a essere proposto gratuitamente con protagoniste squadre internazionali si svolge il 13 novembre. Dalle ore 20:45, sul canale 20, è possibile seguire lo scontro valevole per la 5° giornata di Nations League che oppone la Serbia alla Germania. Il match si svolge presso lo stadio Makarena di Belgrado e, seppur molto insidiosa, la trasferta dovrebbe essere abbordabile per i tedeschi quattro volte campioni del mondo e allenati da Jurgen Klopp. I padroni di casa sono ultimi e hanno perso tutte le partite affrontate fino a ora, mentre la Germania, al terzo posto, deve necessariamente vincere per sperare ancora nella qualificazione. I telecronisti sono Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Sabato 14 novembre, sempre dalle 20:45, la Nations League è protagonista su TV8. Le voci di Stefano Borghi e Luca Marchegiani raccontano il faccia a faccia tra il Portogallo e la Danimarca. I lusitani, primi in classifica e a punteggio pieno, sono già qualificati alla fase ad eliminazione diretta, mentre i danesi sono secondi con 6 punti.

Il big match Germania-Olanda

Lunedì 16 novembre, per la 6° giornata di Nations League, è prevista la messa in onda di uno dei big match più attesi del turno. Stiamo parlando di Germania-Olanda, una partita che potrebbe essere decisiva per le sorti dell’intero Girone B. D’altronde, con la sorpresa Grecia che è attualmente ancora imbattuta, solamente una delle due compagini, date per favoritissime alla vigilia, potrebbe riuscire a qualificarsi ai quarti di finale. Il fischio di inizio del faccia a faccia è previsto per le ore 20:45 e l’incontro si disputa presso l’Olympiastadion di Berlino. Per raccontare la sfida presenziano in cabina di commento Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Nations League 5° 6° giornata programmazione tv, su Cielo l’incontro Danimarca-Norvegia

Il calendario in chiaro delle partite con squadre internazionali valevoli per la 5° e 6° giornata di Nations League si conclude martedì 17 novembre con l’appuntamento tutto scandinavo fra la Danimarca e la Norvegia. Il fischio di inizio è fissato per le 20:45 e gli appassionati che desiderano vedere gratuitamente l’incontro devono sintonizzarsi su Cielo. Il faccia a faccia si svolge presso lo Stadio Parken di Copenhagen e rappresenta l’ultima occasione per gli ospiti per riscattare un cammino nel torneo che, fino a questo momento, è decisamente deludente. Il commento è di Federico Zancan e Massimo Gobbi.