Giovedì 12 novembre va in onda la partita che oppone l’Italia alla Francia valevole per la Nations League 2026-2027. L’incontro parte alle ore 20:45 circa.

Italia Francia Nations League, un match fondamentale per la classifica

La partita fra l’Italia e la Francia, valevole per la Nations League, è fondamentale per il proseguo del torneo. Gli Azzurri, allenati da Roberto Mancini, sono attualmente secondi in classifica, con un bottino provvisorio di 7 punti. La Francia, allenata da Zinedine Zidane, occupa invece il primo posto nel raggruppamento, con 10 punti.

In caso di vittoria, l’Italia riuscirebbe a raggiungere i Transalpini al vertice della classifica. Nel faccia a faccia dell’andata, svolto il 2 ottobre scorso nello Stadio Saint Denis di Parigi, il risultato finale è stato di 1 a 1, con l’equilibrio che ha dominato per l’intera durata della sfida.

La programmazione tv della Rai

La partita fra l’Italia e la Francia, valevole per la Nations League, prende il via alle ore 20:45 e si svolge presso lo Stadio San Siro di Milano. La partita è visibile in diretta e in esclusiva solamente sulla Rai. In particolare, il faccia a faccia è inserito nei palinsesti della rete ammiraglia Rai 1 a partire dalle ore 20:30, con il collegamento che prende il via subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1.

A curare lo spazio che precede e segue la sfida c’è Alessandro Antinelli, con Andrea Stramaccioni ospite nel ruolo di unico opinionista. La telecronaca della sfida è curata da Alberto Rimedio e Lele Adani, affiancati a bordo campo dall’inviata Tiziana Alla, che ha il compito di raccogliere, nel dopo-partita, le dichiarazioni del Commissario Tecnico Roberto Mancini e dei calciatori scesi in campo.

A causa della messa in onda di Italia-Francia, proposta anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, cambia la consueta programmazione tv di Rai 1. In particolare non vanno in onda le puntate di Cinque Minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi di Stefano De Martino. Inoltre salta l’appuntamento settimanale del giovedì con la fiction DOC-Nelle tue mani, che tornerà regolarmente nei palinsesti il 19 novembre prossimo.

Italia Francia Nations League, la differita su Sky

Anche Sky ha la possibilità di mostrare ai propri abbonati il faccia a faccia fra l’Italia e la Francia. A tal proposito, l’incontro è trasmesso su Sky Sport Calcio, rete fruibile sul canale 202, con il commento affidato alla storica coppia formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Il segnale, in differita, parte alle 00:10 circa. A pagamento è possibile vedere l’appuntamento in streaming su Sky Go.