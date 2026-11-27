Venerdì 27 novembre prende il via il weekend del GP di Qatar 2026 di Formula 1. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv, che ha come grande protagonista Sky, che detiene i diritti per proporre, in diretta, tutte le sessioni.

Formula 1 GP Qatar 2026, si corre sul circuito di Lusail

Il GP del Qatar 2026 si corre, come da tradizione, nel circuito di Lusail. Si tratta di un tracciato inaugurato nel 2021, quando tale appuntamento ha esordito nel calendario per sostituire quello in Australia. Il pilota da battere, in Qatar, è il britannico Max Verstappen, che alla guida della Red Bull ha vinto le ultime tre gare, disputate nel 2023, 2024 e 2025.

Dal punto di vista della classifica generale, il GP del Qatar ha decisamente poco da offrire. Il titolo di campione del mondo, infatti, è già andato a Kimi Antonelli, seguito da Max Verstappen stabile al secondo posto. La lotta è ancora aperta per la terza posizione, attualmente occupata da Lewis Hamilton con 267 punti. Dietro di lui ci sono George Russel e Lando Norris (entrambi 264 punti), oltre a Charles Leclerc (250 punti).

La programmazione tv

Il GP del Qatar 2026 parte, come detto, il 27 novembre, quando si disputano le prime due prove libere. Esse sono previste rispettivamente dalle 14:30 e dalle 18:00 ed entrambe sono trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky.

Il medesimo palinsesto interessa anche la terza prova libera, che parte sabato 28 novembre dalle 15:30. Nella medesima giornata, il weekend in Qatar entra nel vivo alle 19:00 con le Qualifiche. Una sessione, quest’ultima, da sempre molto importante, in quanto determina la griglia di partenza per la gara del giorno seguente. La diretta è garantita solamente su Sky, mentre in chiaro il segnale parte, in differita, dalle ore 21:30 circa.

Infine, domenica 29 novembre, si svolge la gara, che prende il via alle ore 17:00. Solamente gli abbonati a Sky possono seguire in tempo reale il Gran Premio: tutti gli altri devono attendere alle 21:30, quando parte la differita su TV8.

Formula 1 GP Qatar 2026, i telecronisti

Tutti gli appuntamenti del weekend di Formula 1, sia quelli visibili in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si unisce Roberto Chinchero insider ai box.

Gli studi che precedono e seguono le dirette sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Allo Sky Sport Tech Room, per realizzare le analisi tecniche di quanto avviene in pista, c’è Matteo Bobbi. Infine, ci sono le interviste e gli approfondimenti dai box di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.