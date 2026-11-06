Venerdì 6 novembre prende il via il Gran Premio del Brasile di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del primo appuntamento che Kimi Antonelli affronta da campione del mondo in carica.

Formula 1 Gran Premio Brasile, l’effetto Antonelli sugli ascolti

La Formula 1, nel nostro paese, è proposta in diretta su Sky mentre, in chiaro, la visione è garantita su TV8. Proprio sulla rete del digitale terrestre la competizione sportiva ha ottenuto, sull’onda dell’effetto Kimi Antonelli, degli ascolti decisamente molto importanti. Lo scorso 1° novembre, il GP del Messico al via alle ore 22:00 e che ha incoronato il giovane pilota italiano come campione del mondo ha intrattenuto, su TV8, poco meno di un milione e 700 mila spettatori con l’11,9%. Un dato molto importante, che ha permesso alla rete di essere la seconda più vista della serata. Il GP del Brasile di Formula 1 si svolge presso il circuito di Interlagos, lungo poco più di 4 km e 300 metri e inaugurato nel lontano 1940.

La programmazione tv

Le prime due sessioni del GP del Brasile di Formula 1 si svolgono nella giornata di venerdì 6 novembre. In particolare, nel calendario sono previste le prime due prove libere, al via alle 16:30 e alle 20:00. Come da tradizione, entrambi gli appuntamenti sono visibili in diretta e in esclusiva su Sky Sport Formula 1.

La medesima programmazione tv interessa anche la terza prova libera, in partenza dalle ore 15:30 di sabato 7 novembre. La prima sessione del fine settimana a essere fruibile anche in chiaro su TV8 è quella delle Qualifiche. L’appuntamento, che determina la griglia di partenza per la gara, è previsto dalle ore 19:00 e la diretta è garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. Su TV8 la partenza è fissata per le 21:30.

Infine, domenica 8 novembre, il GP del Brasile di Formula 1 giunge al termine con la gara. Il Gran Premio, visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, parte alle 18:00. Su TV8, in chiaro e differita, la gara parte alle 21:30.

Formula 1 Gran Premio Brasile, i telecronisti

Tutti gli appuntamenti del weekend di Formula 1, sia quelli visibili in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si unisce Roberto Chinchero insider ai box.

Gli studi che precedono e seguono le dirette sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Allo Sky Sport Tech Room, per realizzare le analisi tecniche di quanto avviene in pista, c’è Matteo Bobbi. Infine, ci sono le interviste e gli approfondimenti dai box di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.