Domenica 29 novembre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Amici. Le registrazioni dell’appuntamento, visibile sulla rete ammiraglia dalle 14:05, si sono svolte nelle scorse ore e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto.

Amici puntata 29 novembre, il cast

Al timone di Amici, come da tradizione, torna Maria De Filippi, che dà il benvenuto in studio ai responsabili artistici, ovvero gli esperti chiamati a seguire per tutta la durata dell’avventura i giovani allievi. In tale ruolo, per il canto ci sono Amadeus, Samurai Jay e Rudy Zerbi, mentre nel ballo sono coinvolti Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini e Alessandra Celentano. Il pomeridiano, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, oltre che su Witty TV.

Le classifiche e le tensioni fra i responsabili artistici

Come riporta Superguida TV, al centro della puntata di Amici di domenica 29 novembre ci sono le tanto temute classifiche. Tutti i cantanti e i ballerini raggiungo, a turno, il centro del palco e propongono delle esibizioni, votate poi da alcuni esperti. I voti di questi vanno a formare delle classifiche di gradimento: i primi classificati sono i vincitori, mentre gli ultimi rischiano di dover difendere il loro banco in delle sfide eliminatorie.

Nel corso di Amici del 29 novembre, a giudicare le performance canore è atteso J-AX. Nell danza, invece, il giudice speciale è Rossella Brescia, speaker radiofonica e ballerina. Secondo le anticipazioni, la vittoria fra i cantanti è andata ad Aura, con Nicolò che chiude la classifica. Nel ballo a trionfare è stata Clara, con Riccardo fanalino di coda. Durante la puntata Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno discusso a lungo: l’oggetto delle tensioni è Riccardo, le cui performance continuano a essere fortemente criticate dalla Maestra. Sempre Celentano ha sottoposto Benedetta a una sfida, che consiste nell’eseguire un’esibizione di danza classica al fianco di Simone. Da segnalare, infine, un confronto acceso fra Zerbi e Amadeus su Saitta, che ha realizzato la cover di Me so mbriacato.

Amici puntata 29 novembre, gli ospiti

Ad arricchire la puntata del 29 novembre ci sono diversi ospiti. La conduttrice ha accolto, in primis, i Modà, band capitanata da Francesco Silvestre e che a marzo pubblica il nuovo album di inediti dal titolo Altalena. Inoltre, in studio ha fatto il suo arrivo Alfa, giovane cantautore impegnato in questi giorni in una serie di concerti e che esegue il brano Eri solo da incontrare.