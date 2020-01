Spot in TV Vodafone. Lo Chef Bruno Barbieri si è allontanato dalla cucina di Masterchef per diventare testimonial di Vodafone Italia. È il protagonista scanzonato della nuova pubblicità dedicata a Giga Network Fibra con Vodafone Tv e NOW Tv integrate, in onda da due settimane sulle principali reti televisive.

Spot in TV Vodafone – Chef Barbieri vicino di casa invadente per Giga Network

Stavolta, quindi, l’impegno dello Chef Barbieri è per un prodotto che non ha a che fare con la cucina. Niente alimenti, niente accessori ed elettrodomestici, niente prodotti da vero Chef.

Nello spot tv di Vodafone, Bruno Barbieri ha appena cambiato casa. Come nella più classica delle scene, suona al campanello dei vicini perché avrebbe bisogno del sale e si presenta con disinvoltura.

L’appartamento è abitato da una coppia con tre figli e insieme stanno preparando la tavola per il pranzo. Ad aprire va la donna e rimane sorpresa nel riconoscere lo Chef Barbieri, ma superato lo stupore iniziale, lo lascia entrare con naturalezza.

Il primo oggetto che Barbieri nota è il dispositivo per la Giga Network Fibra di Vodafone e lo sottolinea ad alta voce, bramoso di provarla.

Prosegue, però, verso la cucina, dove la signora gli sta prendendo il sale. Si esalta quando vede delle uova e la farina sul tavolo e chiede entusiasta: “Vuole una mano a preparare?”. Prima ancora della risposta, sta già sgusciando un uovo.

Da quel momento, Barbieri diventa parte della famiglia. Resta a pranzo, scatta selfie, gioca insieme ai ragazzi con il tablet, fa lunghe e chiassose videochiamate, occupa la vasca per un lungo bagno caldo mentre vede video sul tablet. Si stabilisce in casa e gode entusiasta della connessione Vodafone, mentre i componenti della famiglia continuano le loro attività quotidiane.

Sono onorati e divertiti, ma anche un po’ infastiditi dall’estraneo che ha occupato il loro spazio. Al mattino seguente, quando lo Chef è ancora in casa, il marito chiede sorridente alla moglie: “Simpatico il vicino, ma quando se ne va?”. Riceve come risposta l’annuncio da parte di Barbieri che ci sarà anche sua sorella a cena. L’immagine di chiusura è di Barbieri che guarda la tv insieme a tutta la famiglia molto divertita.

Per Vodafone Giga Network Fibra Chef Barbieri abbandona l’immagine da giudice di Masterchef Italia



Il celebre giudice del talent culinario – l’unico presente ininterrottamente dalla prima edizione – ha deciso di proseguire così la sua incessante attività pubblicitaria. Come tutti gli Chef che hanno partecipato al programma, dal 2011 ha avuto modo di partecipare a decine di campagne promozionali.

La sortita per Vodafone Italia sembra seguire il solco d’immagine tracciato in altre occasioni, soprattutto nelle ospitate. Mostra lo Chef Barbieri in una veste ironica, divertente e particolarmente espansiva. Ha l’esigenza, forse, di allontanarsi di tanto in tanto dal ruolo tagliente e severo cui deve dedicarsi a Masterchef Italia.

Il personaggio che l’Agenzia Dlv Bbdo gli ha cucito addosso per lo spot tv è in parte caricaturale, ma riuscito ed efficace. Ha il difetto, però, di basarsi su un’idea rimasticata: pur di avere a disposizione la migliore connessione internet possibile, saremmo disposti a tutto. Non a caso il claim scelto da Vodafone per la campagna è “Tutti vorranno essere di casa con la Giga Network Fibra di Vodafone”.

Un refrain scelto da molte compagnie telefoniche per le campagne pubblicitarie degli ultimi anni.

Tra le più conosciute, quella di Wind con protagonisti Fabio Rovazzi e Fiorello, in cui lo youtuber sequestra una famiglia e si stabilisce nella loro casa. Lo scopo? Proprio usufruire illimitatamente della loro potente connessione ad internet.

Dunque, un taglio diverso dato ad un plot vetusto, per quanto fondato più che realisticamente su un’ossessione – quella per la connessione ad internet – molto diffusa.