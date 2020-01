E’ stata presentata, questa mattina, a Milano, l’anteprima dello spot in tv L’italiano olio EVO 100% made in Italy che sarà trasmesso nel corso di Sanremo 2020.

L’Italiano debutta il 4 febbraio al Festival con il nuovo spot ‘Speciali, come i luoghi da cui provengono’ per la regia di Federico Brugia. La pianificazione è prevista dal 4 all’8 febbraio su Rai1. Sono programmati due passaggi a serata durante il festival. Successivamente si prosegue per tutto febbraio 2020 sulle principali reti televisive italiane. Per un investimento complessivo di 2,6 milioni di euro.

Ecco la scansione esatta: dal 9 al 15 febbraio andrà in onda lo spot da 30”. Invece dal 16 al 22 febbraio andrà in onda quello da 15” sempre su tutte le reti Rai, Mediaset, La7 e Sky.

Spot in Tv L’italiano – olio made in Italy in anteprima a Sanremo 2020 la conferenza stampa

La conferenza stampa inizia con la giornalista Rai Margherita Basso che introduce sottolineando i primi obiettivi di Costa d’Oro: tracciabilità e geolocalizzazione.

Il presidente Olivier Delamea (di Oli e Condimenti del Gruppo Avril) puntualizza: “vogliamo che il marchio Costa d’Oro diventi un riferimento globale nell’olio d’oliva di alta qualità. Arriva così sul mercato ‘L’Italiano’, il primo olio extravergine di oliva 100% Made in Italy Costa d’Oro. E’ realizzato esclusivamente con olive coltivate e frante in Italia e tracciabile in ciascun parametro”.

Delamea continua: “Siamo la prima azienda che pubblicizzerà tanto un prodotto completamente italiano. Armando Testa ha realizzato lo spot che sarà lanciato in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, di cui siamo sponsor da diversi anni”.

Parla Federico Bonetti co – direttore creativo

Il rappresentante dell’agenzia Armando Testa, Federico Bonenti, co-direttore creativo insieme ad Andrea Lantelme ci spiega l’iter e lo spot. Ecco le sue parole:“abbiamo fatto una prima gara circa un anno fa con delle proposte che non convincevano fino in fondo. Siamo tornati con una proposta chiamata dream team, forse un po’ fredda da raccontare in un semplice spot. Allora abbiamo provato a scaldarla mettendo al centro le persone.

Come agenzia siamo sempre attenti a creare una sintesi visiva. Perciò abbiamo provato a condensare questa grande idea di prodotto in un’immagine. Abbiamo messo insieme le persone che lavorano in un uliveto e questo è stato il concerto embrionale. Dopo aver vinto la gara ci siamo confrontati con i dirigenti. Il nostro è diventato un lavoro di squadra, tutto insieme abbiamo shakerato le sensazioni condensandole in 30” Viene lanciato lo spot la cui regia è stata curata da Federico Brugia

Spot in Tv L’italiano – olio made in Italy dove è stato girato

Lo spot è stato girato tra le colline umbre e toscane. Si è cercato di catturare nelle immagini una luce particolare, girando a determinati orari proprio per coglierla. L’azienda è molto orgogliosa e emozionata di presentarlo a Sanremo ufficialmente.