Il noto critico gastronomico Edoardo Raspelli si trasforma nel Re Sole per il marchio Madama Oliva. La campagna pubblicitaria, in 500 passaggi, va in onda fino al 27 maggio 2020, su tutte le reti Mediaset.

Edoardo Raspelli Re Sole per Madama Oliva sulle reti Mediaset

Edoardo Raspelli, ha girato le scene dello spot per la nota marca delle olive, nello storico castello di Lunghezza in provincia di Roma. Qui è stata ricostruita la splendida corte con il Re Sole interpretato dal severo critico gastronomico. In effetti Raspelli è un sovrano gourmet che fornisce la sua approvazione per le fresche olive da tavole da lui gustate con voluttuoso gradimento. Si avverte che il sapore del prodotto soddisfa in pieno le papille gustative di chi le assaggia.

La vicenda raccontata dal breve attuale filmato, è andata in onda nei mesi scorsi sul web. Adesso approda sulle televisioni generaliste. Si vedrà 500 volte su Mediaset, in particolare Canale 5 Rete 4 ed Italia 1. Ma è trasmesso anche su Iris,La5,Top Crime, 20,Cine 34,Mediaset Extra. Tutte le reti propongono il filmato più breve tra quelli visti sul web.

Madama Oliva è un marchio nato nel 1989 dalla fusione di piccole aziende regionali impegnate nella lavorazione delle olive da tavola sin dal 1921. Oggi Madama Oliva è tra i brand più importanti nel settore delle olive da tavola fresche trasformate e confezionate.

Spot Raspelli Re Sole dove è girato

A far da cornice alla campagna pubblicitaria di Madama Oliva è il castello di Lunghezza ,augusto severo maniero in provincia di Roma. Le sue origini sono antichissime. Nelle sue splendide stanze hanno soggiornato Jacopone da Todi,papa Bonifacio VIII, Michelangelo, Caterina dei Medici,Luigi XIV il Re Sole.

Per un giorno intero ,dall’alba fino a sera inoltrata, vi hanno lavorato quaranta persone tra attori figuranti registi maestranze di tecnici ed operai. Un’iniziativa singolare in cui il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli ha fatto la parte del leone calandosi nel ruolo principale della campagna pubblicitaria.

L’iniziativa è stata coordinata dal produttore cinematografico Gianfranco De Rosa. Coinvolta anche Cinecittà, dove gli attori hanno provato i costumi da scena.

Gli attori dello spot tv

Edoardo Raspelli è stato trasformato in Re Sole, con tanto di fascia azzurra e storici emblemi sul petto (il Toson d’oro).

Lele Dinero, il banditore, era vestito tutto…di nero.Elegantissime le damigelle (Madama Oliva, Olivetta, Olivella, Olivuccia) tra cui l’attrice e fotomodella Maura Anastasia.

C’erano anche i bambini con abiti storici tra cui il piccolo Jacopo Gervasoni.

Malvina Ruggiano, qui Madama Olivetta, arriva sul set dopo l’interpretazione di Costanza nel film di Massimiliano Bruno “Beata Ignoranza” al fianco di Alessandro Gassmann e Marco Giallini.

Edoardo Raspelli non è nuovo ad interpretare brevi ruoli da vero e proprio attore. Dieci anni fa, sempre per Gianfranco De Rosa, con la regia di Erminio Perocco,era stato tra i protagonisti delle vicende per il mondo web del celebre Gorilla del Crodino (per la Campari) assieme a Victoria Cabello e Vittoria Belvedere.

Madama Oliva le origini

Fondata nel 1989 a Carsoli (AQ), Madama Oliva è il noto marchio nel settore delle olive fresche confezionate. Ha un fatturato di circa 36 milioni di euro nel 2019 e una quota export del 45% in 40 paesi di destinazione.

Madama Oliva produce annualmente circa 5 milioni di Kg. di olive fresche (ma anche lupini, pomodori e altre spezie e ortaggi), per un totale di 13 milioni di confezioni nello stabilimento di Carsoli (AQ).

Oltre 150 lavoratori sono impiegati nei vari reparti del sito produttivo di Carsoli. Madama Oliva si avvale di numerose partnership con produttori italiani qualificati che conferiscono la materia prima dalle singole regioni consentendo anche la vendita di prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP).