Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 18-23 maggio. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni 18-23 maggio 2020 e riassunto puntate precedenti

Uomini e donne anticipazioni settimana 18-23 maggio. Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, l’11 maggio, si riparte dalla puntata precedente con il recall dell’esterna tra Gemma e il galante Cuore di poeta. Oggi quest’ultimo fa il suo ingresso accolto dalle battute di Tina, Maria chiede a Gemma che intenzioni abbia con lui che parla apertamente di amore, lei sottolinea il suo parlare di sentimenti fin troppo disinvolto e la cosa non la rende entusiasta, comunque dice si al proseguimento della conoscenza, anche per parlare meglio di certi argomenti.

In effetti lui ammette di non essere ancora innamorato di lei ma spera che si arrivi insieme a quel traguardo e per avvalorare le sue tesi le porta in regalo un altro dolce dopo la crostata dell’esterna, con scritto “io e Gemma…amare senza amore non si può “ Gemma commenta in modo gelido e perplesso, Tina lo sottolinea e chiama in causa Nicola il quale, dal canto suo non fa problemi alla conoscenza di Gemma con altri uomini.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 12 maggio

Nicola fa il suo ingresso in studio e chiarisce subito all’indirizzo di Tina che non ha alcuna intenzione di scherzare con Gemma sottolineando la serietà dei propri sentimenti, ma è anche molto arrabbiato per quanto raccontato dalla bionda opinionista sulla vita nelle navi da crociera.

L’uomo chiarisce che lui resta sempre in divisa e sembra che la cosa dipenda dalle varie compagnie di navigazione, inoltre che non ha mai visto ne sentito quanto raccontato da Tina. Nicola parla molto, anche del fatto che Valentina ha voluto il suo numero dopo averlo insultato sin dall’inizio, lei replica che è stata chiaramente una provocazione e che ritiene che in lui non sia vero ma preparato su tutto fin nei minimi dettagli. Non ha però intenzione di divagare e chiarisce che il suo interesse è tutto per Gemma.

Piero l’assistente di studio porta un pensierino di Gemma per Nicola, con relativo biglietto sui “nodi da sciogliere”, lui arrossisce e Gemma lo sottolinea rivendicando la sua purezza d’animo’, partono le romanticissime note di “My heart will go on” e naturalmente lei si commuove.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 13 maggio

Si riparte da Veronica e Giovanni e dalle discussioni relative alla natura del loro rapporto, coppia o non coppia? Il rifiuto di Veronica a conoscere nuovi ammiratori lascerebbe pensare di si, ma poi le sue stesse affermazioni sulle difficoltà legate alla situazione e al fatto che non ci sono stati approcci fisici, tantomeno baci, lascia tutto nel dubbio. Secondo Gianni i due sono d’accordo e stanno recitando una parte, Giovanni reagisce indispettito e afferma che se la sua presenza da fastidio se ne può anche andare. Veronica ribadisce che per ora c’è attrazione ma non sentimento, Gianni pensa che i due abbiano avuto rapporti fisici, Tina anche, e non escludono che l’abbiano fatto nel parcheggio degli studi.Maria si fa una risata mostrandosi più che scettica sull’ipotesi, poi invita la coppia/non coppia a un ballo. Uomini e donne, Giovanna e Alchi Giovanna che ha incontrato il misterioso Alchi, ovviamente una volta sceso il buio. Nel filmato si vede lui che toglie la maschera ma con la complicità delle tenebre il suo volto continua a restare un mistero, come al solito però, i due parlano molto. Oggi Alchi ha deciso di fare un passo in più, ma solo per lei, perché tutti ci tengono ad apparire e lui vuole andare controcorrente, così Giovanna lo raggiunge dietro le quinte dove lui, ci spiega Maria, indossa solo la maschera sugli occhi, per capirsi una mascherina “alla Zorro”. Giovanna sorride, dice che è bello e che, contrariamente a quello che pensava, ha una bella bocca, tuttavia nonostante la copertura sia ormai esigua, non riesce a capire bene che faccia abbia, poi accontenta Gianni che si mostra molto curioso sul suo aspetto: ha dei bei denti, il pizzetto che a me piace molto, degli occhi bellissimi, neri,”dritti”. Alchi chiede se può sedersi sul divano insieme a lei, ma Maria dice di no, potranno restare a chiacchierare altri dieci minuti. Intanto si torna in studio dove Gemma è invitata a sedersi al centro, c’è da parlare di Cuore di poeta.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 14 maggio

Si riparte con l’ingresso di Cuore di poeta alias Romualdo e con l’affermazione di Gemma che, tra una battuta sarcastica e l’altra di Tina, spiega che la conoscenza con lui si chiude qui. Romualdo prende atto della cosa serenamente mentre Tina è incontenibile, Gemma dice di essere rimasta un po’ colpita in negativo da certe sue frasi d’amore esagerate, ma sia lui che poi Maria chiariscono che si era nel campo del virtuale e quindi lei non doveva “spaventarsi” troppo, di fatto Gemma chiarisce che semplicemente “non si sono trovati” e a questo punto Romualdo lascia lo studio e la trasmissione. Uomini e donne, Pamela ed Enzo Si procede con la vicenda Pamela – Enzo con un filmato introduttivo e con l’ingresso della prima alla quale Maria chiarisce la questione dei vestiti che Enzo le ha lasciato dietro le quinte prima di andarsene…un gesto criticato da molti e preso da Pamela ovviamente male, una sorta di mazzata finale. Ora la conduttrice spiega, per amor di verità, che è stata un’iniziativa di Gianni recapitarle il pacco in studio e quindi davanti alle telecamere. Detto questo, e secondo Gianni la sostanza non cambia molto, si va avanti e Pamela ora confessa, tra un racconto “social” e un altro, di provare ancora un sentimento forte per lui. Enzo fa a sua volta ingresso in studio e, scuro in volto, la accusa subito del fatto dei vestiti e di essere una brava attrice, specie nel ruolo della vittima, perché è stata lei stessa a chiedergli, alla metà di Aprile, di riportarle alcuni indumenti rimasti a casa sua. Enzo dice che lei è cambiata e non è più la Pamela che aveva conosciuto, racconta di un fatto successo alle Maldive poi raccontato da lei a un’amica e poi da quest’ultima ad altri, nel quale lo faceva apparire come un tirchio.”Un tirchio non ti porta alle Maldive! Mi hai fatto fare un’altra figuraccia!” – dice. Enzo è arrabbiatissimo e afferma a gran voce che vorrebbe cancellare dalla sua vita la storia con Pamela.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 15 maggio

Si riparte da Enzo e Pamela e dalle discussioni tra i due che sembrano senza soluzione. Maria ancora una volta cerca di far ragionare i due sulle cose che contano davvero, soprattutto Enzo che però ha un diavolo per capello e risponde che purtroppo il sentimento e il risentimento fanno a cazzotti.

Pamela sembra accusare l’emozione e cerca rifugio dietro le quinte, per lui però sta solo attirando su di se le telecamere.Maria insiste e cerca di convincere Enzo che se lei la pensasse davvero come crede lui non parlerebbe di un eventuale ritorno insieme, quindi gli propone una chiacchierata a quattr’occhi. Lui tentenna ma non molla, tra i presenti si levano incitamenti e anche Gianni fa la sua parte tornando sul fatto dei vestiti, ma quando Enzo accenna a delle scuse da parte della sua ex il filo già sottile si spezza. Pamela non ritiene di doverlo fare così lui si alza e se ne va.

Giovanna scende in studio con gli occhi che le brillano e dice di essere molto coinvolta da Alchi e sempre di più, ma ora accade qualcosa che la distrarrà dai suoi pensieri. Alessandro, corteggiatore in crisi di Giovanna, ha colpito tre signore del parterre e ora entra in studio. Tra queste c’è anche Roberta, promotrice della proposta di farlo restare nel programma, ma lui, pur se lusingato, declina gli inviti a conoscersi perché non ha ancora la testa libera e soprattutto in questo contesto non avvierebbe un altro percorso parallelo.

Con un filmato si passa a Gemma che, emozionata come sempre, ha incontrato anche Occhi blu. L’incontro sin dall’inizio non lascia intravedere grossi margini di successo, diciamo che Gemma e il siciliano Occhi blu non sembrano fatti l’uno per l’altro.