Virginia Raffaele ancora protagonista nel nuovo spot in TV Gran Pavesi 2020. L’imitatrice prosegue con questa pubblicità l’esperienza come testimonial Pavesi nella campagna ‘Shopping’, per la regia di Gabriele Muccino. Compagno d’avventura nelle promozioni del marchio, Fabio De Luigi, volto delle pubblicità dei Pavesini.

Spot in tv Gran Pavesi 2020 con Virginia Raffaele

Un simpatico malinteso di coppia, nato dalla bontà dei crackers, che fa da sponda all’ironia di Virginia Raffaele. È il nocciolo del nuovo spot in tv di Gran Pavesi. Avevamo lasciato la comica in camerino, incapace di staccarsi dai Gran Pavesi fino ad un attimo prima di andare in scena. Nello spot precedente, invece, era stata una zia simpatica impegnata in un battibecco all’ultimo snack con la nipotina.

La ritroviamo di nuovo in casa, stavolta seduta al tavolo del tinello insieme ad un amico. Lei è estasiata dai Gran Pavesi e ne mangia uno dopo l’altro. Mentre, lui è impegnato a comprare un pantalone online, con il tablet, e le rivolge alcune domande perché indeciso sul da farsi. Da qui il titolo ‘Shopping’ dato alla pubblicità.

Le risposte che riceve sono in realtà riferite ai crackers, ma calzano perfettamente anche per i pantaloni e generano l’equivoco. Ne scaturisce un’ironia con il marchio inconfondibile di Virginia Raffaele, che forse in questo caso giova di una invidiabile naturalezza apparente.

La ricetta è simile a quella utilizzata nella pubblicità dei Pavesini con Fabio De Luigi. Del resto, il regista dello spot è sempre Gabriele Muccino. In quella circostanza, tuttavia, è ancora più lampante l’impronta del comico, tipica dei trascorsi in Love bugs o nelle commedie in cui ha recitato al cinema.

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, in ogni caso, per ora proseguono separatamente le esperienze da testimonial Pavesi e non sembrano destinati ad incrociarsi.

Il video della pubblicità Gran Pavesi con Virginia Raffaele

Il video della pubblicità Gran Pavesi è ideato dall’Agenzia Nadler Larimer & Martinelli e prodotto da BRW. Dura venti secondi nella versione completa.

Nella scena iniziale, Virginia Raffaele mangia crackers con scaglie di cioccolato e granella di pistacchio. È seduta al tavolo insieme ad un amico. Il quale è impegnato, invece, a comprare un pantalone online.

L’attrice è estasiata dai Gran Pavesi e rapita dall’impulso di mangiarne uno dopo l’altro. Nonostante ciò, prova a tenere viva la conversazione. Il problema è che la bontà dello snack la distrae e dà risposte senza nemmeno ascoltare le domande. Non fa altro che decantare il sapore ineguagliabile dei crackers, ma l’amico non può saperlo perché ciò che dice calza perfettamente anche con le domande che lui le pone.

Il culmine del malinteso, si verifica quando l’uomo chiede: «Si abbinano bene con il mio panciotto?». Virginia Raffaele risponde: «Si abbinano con tutto». Parla della versatilità dei Gran Pavesi come snack, eppure l’amico interpreta la risposta come un via libera all’acquisto. Dice soddisfatto, mentre perfeziona il pagamento: «Allora li prendo!». Virginia Raffaele gli porge il piatto con i crackers, ma in quel momento si rende conto che stavano parlando di cose differenti.

Il malinteso è completato e lei non può far altro che prendere il tablet per capire l’entità del danno: «Ma che li hai comprati? Ma non ci vai in giro…». Con questa chiusura ironica, familiare al pubblico della Raffaele, la pubblicità si avvia alla chiusura. Resta la voce fuori campo a scandire il claim dello spot: “Il gusto unico in mille mila modi”, sulla musica di Flavio Ibba.

Anche per i Gran Pavesi la scritta in sovrimpressione sottolinea l’utilizzo di grano 100% italiano. Dopo i cibi senza olio di palma, la provenienza del grano è diventata la frontiera più attuale del marketing alimentare.