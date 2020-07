Sabato 11 luglio, dalle 18.45 su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, con la conduzione Marco Liorni.

Le ex campionesse, Le Regine di fiori, hanno ceduto il titolo. Avevano vinto nella giornata di ieri 10.125 euro indovinando l’ultima parola: leggero. Gli sfidanti di questa puntata sono Le Carte in tavola, che hanno sconfitto le campionesse. E si sono aggiudicati un misero montepremi da 993 euro.

Reazione a catena 11 luglio giocano le Regine di fiori e Le carte in tavola

Nella puntata di sabato 11 luglio Le Regine di fiori affrontano Le Carte in tavola. Francesca, Sofia e Luigi vengono da Lecce. Sono amici e un giorno a settimana si riuniscono per sfidarsi a giochi da tavolo, la loro passione.

Si entra nel vivo della gara con il primo gioco : Caccia alla parola. Le sei parole misteriose da scovare sono: esempio, balenottera,manager, falsetto, salace e giramondo. Le campionesse chiudono la prima manche con 8.000 euro contro i 4.000 euro degli sfidanti. Questi ultimi hanno indovinato due parole.

L’indizio della prima catena musicale è cielo. Le carte in tavola indovinano la prima parola: dito. E la squadra ha già una vaga idea di quale possa essere la canzone, ma è troppo prematuro rischiare. Continuano Le Regine di fiori con vino e fiasco. Tentano anche di dare il titolo ma la risposta è errata. Non è Estate di Francesco Gabbani.

Il gioco passa di nuovo a Le Carte in tavola che individuano sconfitta e provano a dare il titolo con Mi fa volare di Rovazzi in coppia con Morandi. Ma anche loro non riferiscono il titolo corretto. Dopo battuta ci riprovano con Volare sempre della medesima coppia artistica. Stavolta il titolo è quello giusto. Le Carte in tavola arrivano a 17.000 euro contro i 12.000 delle Regine di fiori.

Si prosegue con la seconda catena musicale. L’indizio è cotto. Iniziano le campionesse con prosciutto e continuano gli sfidanti con occhi, contorno e patate. A colpo sicuro Le Carte in tavola indovinano anche il secondo brano. Si tratta di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

Reazione a catena quando, dove, come, perché

Si passa al prossimo gioco, il quando,dove, come e perché. Entrambe le squadre sono agguerrite e tentano in ogni modo di portare a casa la parola corretta.

Il primo indizio è: ” Quando la segui,sotto l’indice, passo passo, perché con quella di nonna il ciambellone viene buonissimo”. Colpaccio delle Carte in tavola che guadagnano 8.000 euro con ricetta. Il secondo, cartolina, viene invece indovinato dalle campionesse: ” Fino al 2004, nella buca, rosa, perché quando arrivava dovevi partire per il militare”.

Il penultimo indizio è: “Quando sei indeciso, sul letto, buttati uno sull’altro, perché non sai ancora quale indossare”.Il termine vestiti è indovinato dagli sfidanti. L‘ultima parola, meccanico, è individuata dalle campionesse “Il giorno della consegna,sul carrellino, a pancia in su,perché sta ancora riparando il guasto sotto l’auto”.

In questa fase del gioco Le Regine di fiori hanno accumulato 18.000 euro contro i 48.000 euro degli sfidanti.

E’ il momento della prima una tira l’altra, capitale apre ed estroso chiude. Le parole contenute all’interno sono mosca, cieca, fortuna, patrimonio ed artistico. Le campionesse chiudono la catena e si aggiudicano la prima zip da 15.000 euro con gatto, stivali,gomma, masticare. Nella seconda una tira l’altra chiudersi apre ed antenne chiude. Essa contiene i termini riccio,castagna,prendere, lucciole ed insetti. Le Regine di fiori chiudono la catena. Ma regalano la zip da 20.000 euro perché non hanno individuato i termini corretti.

L’intesa vincente

E’ giunto il momento del gioco più atteso di Reazione a catena: l’intesa vincente.

Iniziano le Regine di fiori che in 60 secondi conquistano 8 parole. Le carte in tavola diventano i nuovi campioni con 13 parole indovinate.

Francesca, Sofia e Luigi affrontano per la prima volta l’ultima catena con un montepremi di 127.000 euro. E si scontrano già con alcune difficoltà. Infatti già dalla prima parola Sofia decide di giocare il jolly. Stessa scelta per Francesca per il successivo abbinamento.

Il resto del gioco è un disastro. I nuovi campioni dimezzano così tanto da arrivare al gioco finale con 1985 euro.

Le parole scelte per l’ultima parola sono punto e mi……..a. I campioni comprano il terzo elemento in quanto non hanno le idee chiare. Si tratta della lettera K.

Le carte in tavola vincono 993 euro con il termine migliaia.

Tornano domenica 12 luglio a difendere il titolo.