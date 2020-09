Diletta Leotta ancora testimonial in uno spot tv, stavolta per l’abbigliamento da lavoro U-Power. La pubblicità è in rotazione da circa dieci giorni ed ha fatto discutere. Il motivo è che muove dalla solita immagine della presentatrice come femme fatale oggetto delle attenzioni morbose da parte degli uomini.

Spot in tv U-Power con Diletta Leotta

In effetti, il nuovo spot U-Power ruota attorno ad una sensazione che le donne conoscono bene: quella degli occhi maschili puntati addosso quando si cammina per strada. Da sempre o quasi, questo comportamento è considerato naturale e secondo alcuni non può che far piacere. La donna adora ricevere certe attenzioni in ogni occasione, giusto? Ecco, non è proprio così. Vivere una situazione del genere può essere molesto. Soprattutto quando oltre all’occhio impertinente, arrivano battute cameratesche o avvicinamento fisico.

La pubblicità U-Power prende spunto da una situazione simile, anche se poi i risvolti sono completamente diversi. Diletta Leotta, dal canto suo, gioca ormai con consapevolezza sul ruolo acquisito di sogno proibito per molti italiani. Sembra averne il pieno controllo e in alcune occasioni pare riesca anche a trasformarlo in un divertimento. Rimanendo in ambito pubblicitario, basti pensare alla recente operazione di marketing per Buddyfit, insieme a Zlatan Ibrahimovic. È importante, però, non dare per scontato sia così. In particolare, che lo sia in tutte le occasioni e per tutte le donne. Nella pubblicità U-Power, comunque, tutto si risolve in un gioco di sguardi innocuo e intrigante.

Al di là della questione sessismo, in ogni caso, viene da chiedersi se l’immagine di Diletta Leotta non si stia ormai schiacciando su questa dimensione. Il ruolo di elemento provocante ha fatto sbiadire il suo lavoro come presentatrice e nulla all’orizzonte pare indicare un’inversione di tendenza.

Il video della pubblicità con Diletta Leotta, dove è girato, canzone

Il video della pubblicità U-Power dura trenta secondi ed è ambientato a Milano. Diletta Leotta cammina per strada con andatura decisa ma disinvolta, avvolta in un vestito bianco. Sembra volersi lasciare inondare dalla luce e dall’aria ad ogni passo, felice. In sottofondo, la canzone “Permette signorina”, di Nicola Arigliano, che esalta lo spirito peperino della pubblicità.

Durante il tragitto, si imbatte in un piccolo cantiere, tre uomini che lavorano a bordo marciapiede. Vestono tutti U-Power, azienda leader nel settore dell’abbigliamento da lavoro e antinfortunistico. La campagna pubblicitaria è stata realizzata per promuovere la linea ‘Future’.

Gli operai interrompono le loro attività e si girano a fissarla senza temere di essere indiscreti. In particolare, uno di loro, giovane e avvenente. Lei ricambia ammiccante, altrettanto colpita dall’operaio, come se tra i due si fosse stabilita una connessione immediata oltre il lato estetico.

Distratta, la Leotta non si accorge dell’arrivo di un’auto che in velocità affonda le ruote in una pozzanghera e la bagna completamente.

Il giovane la soccorre con uno slancio premuroso e la copre con la sua giacca U-Power. Poi, torna al lavoro, ma scompare all’improvviso insieme a tutto il cantiere.

Diletta Leotta, a quel punto, torna a casa. Con la giacca addosso, realizza una storia con cui lancia un appello ai follower per trovare l’Uomo U-Power. Il suo uomo ideale.

La storia ha un rivolto reale, perché U-Power ha lanciato un contest: chi veste prodotti del marchio, può caricare una storia divertente su Instagram, taggando l’azienda e Diletta Leotta. È un modo per far circolare il nome sui social network, ma chi realizzerà la storia più originale riceverà effettivamente una sorpresa.

Lo spot si chiude proprio con il lancio del contest, mentre Diletta Leotta confessa, riferendosi all’uomo U-Power: “Impossibile resistergli”.