Da qualche giorno, Fiat ha pubblicato lo spot in tv per il lancio della Nuova 500 elettrica. Il testimonial è l’attore Leonardo Di Caprio, per una campagna internazionale che segna lo storico ingresso dell’azienda nel mercato delle auto elettriche. Il titolo dello spot è Rinascita e fonde la promozione dell’automobile all’impegno della star hollywoodiana in difesa del pianeta.

Spot in TV Fiat 500 elettrica con Leonardo Di Caprio

“È possibile rinascere?” si chiede Leonardo Di Caprio in apertura di pubblicità. In effetti, per la Fiat 500 entrare nell’era della mobilità elettrica è come rinascere. Creata nel 1957, ha attraversato e segnato, insieme alla Seicento, più di mezzo secolo di storia italiana. Il simbolo dell’Italia del boom economico e della motorizzazione di massa nel nostro paese.

Nata come utilitaria per le famiglie operaie, è stata prodotta ininterrottamente per vent’anni, vendendo milioni di esemplari. Poi, il restyling del 2007, grazie al quale è rinata come icona di stile italiano a livello internazionale.

Sebbene in fatto di vendite abbia convinto poco, al di fuori dell’Europa, l’associazione tra 500 e made in Italy è rimasta sempre ben salda. E non stupisce che l’azienda si affidi proprio alla sua auto più rappresentativa per lanciare il primo motore elettrico. Anche perché, per motivi tecnici, gran parte dei marchi si presentano in questo segmento con le utilitarie.

L’ennesima trasformazione, per la piccola di casa Fiat, è arrivata dopo anni di cautela da parte dei vertici sulle auto elettriche. O, forse, sarebbe meglio parlare di scetticismo.

La partecipazione di Leonardo di Caprio come testimonial dà alla pubblicità un respiro globale. Il gruppo FCA deve molto al mercato statunitense, anche se le vendite della 500 e del marchio Fiat non sono esaltanti negli USA. Ma è pur sempre un contesto in cui il brand deve curare più che mai la sua identità, provando a rosicchiare fette di mercato.

Tra l’altro, Leonardo Di Caprio crea un ponte con il mondo del cinema, richiamando più o meno chiaramente l’epoca d’oro del cinema italiano, coincisa proprio con gli anni del boom economico e della 500 stessa.

Spot in TV Fiat 500, Leonardo Di Caprio impegnato contro il cambiamento climatico

Tuttavia, la presenza di Leonardo Di Caprio nella pubblicità della Nuova 500 elettrica ha soprattutto un altro significato. Da anni, l’attore è impegnato nella sensibilizzazione alla lotta contro il cambiamento climatico. Tramite la sua fondazione, ha finanziato progetti legati alla protezione della biodiversità, per la salvaguardia di foreste, oceani e specie rare. Nel 2016, ha parlato all’ONU davati ai grandi della Terra, in un discorso molto apprezzato. Erano i giorni in cui venivano firmati accordi sul clima tra i più importanti per il prossimo decennio. Inoltre, sempre nel 2016, ha realizzato insieme a Martin Scorsese il documentario Before the flood – Punto di non ritorno, con la regia di Fisher Stevens.

Un lavoro poi trasmesso da National Geographic, grazie al quale Di Caprio ha girato il mondo per documentare le situazioni più problematiche legate al cambiamento climatico e alla riduzione della biodiversità.

Oltre che con attivisti e scienziati impegnati sul campo, ne ha parlato con nomi del calibro di Barack Obama, Donald Trump, Papa Francesco, Elon Musk, John Kerry e Bill Clinton.

Ecco, dunque, che la rinascirta della Fiat 500 in versione elettrica simboleggia anche le possibilità di rinascita del pianeta. La presenza di Di Caprio diventa uno spot alla mobilità elettrica in generale, oltre che alla Fiat. Lo si vede nel video completo della pubblicità, lanciato a marzo.

È bene sottolineare, però, che auto elettrica non significa auto a impatto zero. L’estrazione delle materie prime per le batterie, la gestione dei materiali di scarto e il riciclo delle batterie esaurite sono fasi delicate. Senza contare che buona parte dell’elettricità utilizzata per ricaricare le batterie viene da combustibili fossili.

Ciò non toglie che l’auto elettrica rappresenti un deciso passo avanti rispetto al motore a scoppio e che gli sviluppi futuri potranno migliorarla ulteriormente.

La pubblicità della Fiat 500 elettrica con Leonardo Di Caprio – Il video

Il video della pubblicità con Leonardo Di Caprio si intitola Rinascita e dura 45 secondi. Realizzato da Ideal Communication e Leo Burnett.

È un estratto dallo spot completo, più lungo, intitolato All-in e lanciato in tutto il mondo sette mesi fa. Ancora una volta, “All-in” ha una doppia lettura. Quella dell’auto ripensata completamente in versione elettrica, non ibrida, e quella dell’impegno totale, senza riserve, cui siamo chiamati per salvare il pianeta.

All’inizio della pubblicità Rinascita, Leonardo Di Caprio guarda dritto in camera, con uno sguardo penetrante. Ha un vestito nero con camicia bianca e, nonostante si trovi una una sorta di grosso garage, grazie anche alle luci diventa un tutt’uno con l’eleganza della Fiat 500.

Di Caprio parla direttamente agli spettatori, con un monologo che colpisce subito perché sembra scritto per uno dei suoi film. La voce è quella del suo storico doppiatore italiano, Francesco Pezzulli, che gli regala ulteriore impatto. Grazie anche ad una musica avvolgente e incalzante, ricca di archi.

Le parole dell’attore ripercorrono tutti gli sviluppi e le rinascite della 500, con le immagini che rimbalzano in un continuo parallelo tra vecchi spot della piccola utilitaria e linee raffinate della nuova creatura elettrica.

Eccole le parole di Leonardo Di Caprio: “È possibile rinascere? Un oggetto funzionale può essere trasformato in un’icona di design? Lo stile, può riscoprirsi sostenibile? L’etica può tramutarsi in estetica? Un’auto a combustione, può rinascere elettrica?”. Un’utilitaria nata come macchina modesta per le famiglie, poi diventata esempio inconfondibile di stile, infine trasformata da una tecnologia rispettosa della Terra.

Dall’interno dell’abitacolo e prima di vedere l’auto girare in città, l’attore guarda di nuovo fisso in camera: “Voi credete nella rinascita?”. È la chiusura dello spot, prima che si avvii in città.