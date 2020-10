Finalmente Mirko il campione di L’Eredità, è riuscito a vincere una ingente somma alla Ghigliottina. E’ avvenuto nella puntata di lunedì 26 ottobre nel game show L’Eredità condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale di Rai 1.

L’Eredità il percorso del campione Mirko

Nelle due puntate precedenti di L’Eredità, Mirko, giovane ingegnere di Asti, era arrivato alla ghigliottina con somme anche abbastanza consistenti. Ma non era mai riuscito a indovinare la parola giusta da unire a quelle selezionate. Nell’appuntamento precedente a quello della sua vincita, era arrivato all’ultima fase con 70 mila euro. Alla sua terza prova, la Ghigliottina non ha avuto segreti per lui.

Il percorso di Mirko è stato ancora una volta semplice e lineare. Flavio Insinna, consapevole delle sue capacità, lo definisce spesso “il computer vivente”. Mirko ha superato indenne tutte le fasi del game, da L’una o L’altra alle quattro date in cui collocare un evento.

Poi sono arrivati i Paroloni. Bisogna dare la giusta definizione a due parole lette dalle due “Professoresse”. Si tratta spesso di termini antichi e desueti di cui è abbastanza complicato conoscerne il significato. Il primo termine era Gazzozzola che significava frutti del cipresso. La seconda era Scantillì che significa un paio di stivali di gomma in dialetto fiorentino. Mirko indovina il secondo Parolone e passa alla fase successiva, Il Triello. Questo gioco è il più importante del game e stabilisce chi dei tre concorrenti in gara deve affrontare la ghigliottina.

La Ghigliottina di Mirko, quanto ha vinto

Mirko da Asti si presenta alla Ghigliottina con 230 mila euro. Nelle scelte delle parole la famigerata ascia si abbatte sui suoi guadagni per tre volte. La somma si abbassa fino a 28.750 euro. E’ la cifra che vincerà.

La parola così faticosamente selezionate sono: Strada, Terra, Signore, Dispetto e Cinema. Senza molta convinzione Mirko legge la parola da lui scelta. E’ Paradiso. Ed è giusta. Flavio Insinna con le due professoresse, festeggia il campione che, dopo due tentativi, è riuscito a portare a casa una bella somma in gettoni d’oro.

Chi è Mirko

Mirko è un giovane laureato in ingegneria meccanica. E’ piemontese, di Asti e lavora nel settore metalmeccanico. È anche un batterista per hobby,

Ha raccontato di aver fatto anche il tamburino al Palio di Asti. Ed ha svelato anche il motivo per il quale si è presentato a L’Eredità. Vuole vincere una somma sufficiente per poter ristrutturare la casa dei suoi avi. Con la cifra già in tasca. qualche lavoro potrebbe anche farlo.

Ecco il link per rivedere la puntata.