Orietta Berti testimonial delle Farine Magiche nel nuovo spot in tv

Orietta Berti è la nuova testimonial dello spot di Farine Magiche in onda da questo novembre.

Il Gruppo Lo Conte a ottobre annunciava una grande novità in arrivo per il brand aziendale Farine Magiche: Orietta Berti come testimonial d’eccezione, chiamata a presentare la farina Milleusi e il suo “profumo di grano”.

Spot Farine Magiche Orietta Berti – La pubblicità e il prodotto

Nello spot di Farine Magiche, Orietta Berti si dirige verso la dispensa canticchiando il ritornello del suo più recente brano “Mille“. Una volta aperta la dispensa, sceglie, tra le altre farine del brand presenti, quella denominata “Milleusi“. Le altre farine che compaiono sono: la Manitoba, la Pasta in casa, la Dolci Soffici, e la Pizza. La battuta che recita dopo aver odorato la farina Milleusi, è: “Le Farine Magiche: quelle che profumano di grano”. Il claim della propaganda, infatti, è proprio il profumo del grano.

La Milleusi, ivi pubblicizzata, è una farina tostata, da grani selezionati e con aggiunta di farina madre. Assorbendo il 10 per cento in più di liquidi (acqua, latte, uova, olio) previsti nelle varie ricette, si rivela essere un modo per semplificare la cucina in casa, oltre che idonea per tutti i tipi di preparazione: che si tratti di lievitazione istantanea, lievitazione breve, dalle 2-3 ore, o lievitazione media, di circa 6 ore. Il prodotto, di tipo 00, di origine 100 % italiana e con farina madre, è innovativo anche nel suo aspetto esteriore. Il packaging esclusivo, infatti, è in plastica lavabile.

Orietta Berti

Protagonista della campagna di advertising “Il Profumo del Grano” dedicata al lancio della Milleusi, Orietta Berti è stata anche presente allo stand di Lo Conte durante la fiera TUTTOFOOD, svoltasi lo scorso 23 ottobre a Milano. La nota cantante raccontava la scoperta del vero profumo del grano.

Il Gruppo Lo Conte ha voluto conquistare prontamente la nota Orietta Berti, che quest’estate rappresentava uno dei brand più noti al mondo: Coca Cola. Non solo nello spot, ma la Berti omaggia il noto brand anche nel brano “Mille“, per cui ha collaborato con i giovani artisti Fedez e Achille Lauro. Il primo sempre in prima linea a cavalcare le onde, il secondo simbolo di una società moderna e pronto a soverchiare le credenze del passato.

Chissà se Orietta Berti con lo spot di Coca Cola, ha inteso avviare nuovamente la sua carriera negli spot televisivi. Certo è che nel mondo del food la rivedremo ancora, considerando anche l’ultima comparsa in qualità di ospite nel cooking show dedicato alla pasticceria Bake Off Italia.