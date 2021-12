Alessandro Cattelan testimonial dello spot natalizio di Vodafone

Condividi su

Alessandro Cattelan è il testimonial del nuovo spot natalizio di Vodafone in onda dal 3 dicembre.

Il nuovo spot natalizio di Vodafone, in onda dal 3 dicembre, promuove la Rete dei Record. Al centro di tutto c’è l’alta tecnologia in grado di connettere il mondo senza vincoli, anche in una situazione come un concerto a distanza.

Open Signal ha assegnato cinque riconoscimenti su sette per la qualità dell’esperienza di rete mobile Vodafone.

Spot Vodafone Cattelan – Cast tecnico

L’agenzia creativa che si è occupata dello spot è Utopia, mentre Carat ha curato la pianificazione media. Il regista è Paolo Monico, l’Editor Antonio Civilini e l’Art Director Francesco Negri. Akita Film è la Casa di produzione e la direzione creativa è di Paolo Perrone.

Pubblicità, location, brano

Lo spot è stato girato presso la Terrazza Mascagni, a Livorno. Durante il giorno delle riprese, Livorno è stata presa d’assalto da tutti i passanti curiosi di vedere l’albero montato e costruito appositamente.

Come gli altri spot di Vodafone di cui Cattelan è protagonista, il noto conduttore inizia con un quesito, che in questo caso è: “È possibile fare un concerto live ovunque tu sia?”. Domanda posta proprio mentre Cattelan suona il pianoforte e inaugura la serie di artisti ripresi durante l’esecuzione. I musicisti si trovano a cantare in sincronia il celebre brano “Seasons of love” del musical Rent, mentre vengono ripresi da cellulari connessi tra loro grazie alla Rete Vodafone. Qualcuno si trova in uno studio di registrazione, qualcun altro a Londra o in Medioriente. Tutti, però, sono connessi in video dai cellulari che vanno ad addobbare interamente l’albero natalizio di 15 metri.

Cattelan è stato ospite per due giorni all’Hotel Palazzo, come raccontato da lui stesso nelle sue Instagram Stories.

Cattelan e gli spot Vodafone

Non è il primo spot di Vodafone in cui Alessandro Cattelan, noto conduttore televisivo e radiofonico, apre il filmato chiedendo cosa sia possibile grazie alla rete Vodafone. Con lo spot sul Black Friday che diventa green, chiedeva: “È possibile che da uno smartphone nasca un fiore?”. Nello spot sponsorizzante la messa a fuoco dell’Iphone 13 Pro e la rete 5G di Vodafone, il quesito è stato: “È possibile cambiare le cose con un cambio di fuoco?”.

“È possibile essere lontani e vicini in ogni momento?”, al contrario, è stata la domanda introduttiva dello spot girato presso il Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, a Genova. Infine, nello spot per promuovere Netflix incluso nel piano Vodafone Family Plan, Cattelan chiedeva: “È possibile che una casa di cartoni diventi di carta?”