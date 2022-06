Spot in TV: con Borotalco i protagonisti tornano ad abbracciare la vita

Condividi su

Borotalco ha appena lanciato il nuovo spot 2022, con protagoniste persone comuni. Le riprese si sono svolte a Como, in Lombardia. Le scene sono state girate a Piazza San Fedele e in altre location.

Borotalco 2022, presentazione dello spot

Il marchio Borotalco fa parte della società Manetti & Roberts, azienda italiana specializzata in prodotti per la cura e l’igiene personale. Borotalco infatti produce deodoranti, bagnoschiuma, saponi, creme per il corpo e il classico talco.

Nella nuova campagna pubblicitaria l’azienda punta ancora una volta l’attenzione sui deodoranti. Per la presenza di polvere di talco e acido borico, garantiscono un’azione aspirante, mantenendo la pelle asciutta, fresca e contrastando il cattivo odore.

Lo spot si rivolge principalmente al target giovanile. I ragazzi svolgono infatti ogni giorno molteplici attività e di conseguenza sono soggetti a maggiore sudorazione.

Con il claim Abbraccia la vita, Borotalco descrive le emozioni che si provano in un abbraccio quando riusciamo a condividere questo gesto senza emanare un odore sgradevole. Allo stesso tempo rappresenta un inno alla rinascita dopo due anni bui a causa della pandemia.

Borotalco 2022, racconto, ambientazione, brano

Il nuovo spot di Borotalco, privo di dialoghi, è ambientato sia all’interno di un’abitazione che in esterna.

Nella scena iniziale la ragazza protagonista è nel suo appartamento e si sta preparando per uscire. Prima però sceglie di utilizzare il deodorante Borotalco sulle note di Voglio vivere così, in chiave rivisitata.

Scende poi frettolosamente le scale mentre si alternano sullo sfondo alcune immagini della città di Como. Nella scena successiva la giovane passeggia per strada, in una città gremita di passanti. La protagonista, presa dall’entusiasmo, decide di abbracciare un coetaneo. Durante questo gesto si sprigionano le particelle del deodorante Borotalco. Hanno la funzione di mantenere un senso di freschezza contrastando il cattivo odore.

Proseguendo il tour in città abbraccia poi una donna sulla quarantina. Ha i capelli raccolti, indossa un abito elegante rosso, scarpe con il tacco. E’ presumibilmente una donna in carriera; in attesa di un incontro di lavoro. Anche qui lo sguardo dello spettatore si concentra sulla nuvola bianca che si crea attorno a loro.

Congedata la seconda sconosciuta, la ragazza continua a passeggiare. Nella scena finale è un ragazzo a fermarla per avere un abbraccio. In chiusura la giovane sorride mentre una voce fuori campo recita “Borotalco, Abbraccia la vita”.

Analisi della pubblicità

L’intento di Borotalco non è solo quello di mettere in risalto le proprietà del prodotto. Vuole infatti condividere con gli spettatori un messaggio ottimistico, incentrato sul desiderio e sulla speranza di “rinascere” dopo il Covid. I protagonisti infatti girano per la città senza mascherina, senza paura di avvicinarsi troppo agli altri. Sono immersi nella classica atmosfera che vivevamo nell’era pre-Covid.

Negli ultimi due anni infatti la pandemia ha profondamente cambiato le nostre abitudini e il modo di rapportarci con gli altri. Per evitare i contagi abbiamo infatti abolito o fortemente limitato gli abbracci ed altri gesti affettuosi nei confronti di amici e familiari. Queste accortezze, seppur necessarie, hanno infatti modificato i rapporti interpersonali, favorendo il distanziamento sociale.

Ora che l’emergenza sanitaria sembra essersi conclusa la vita sta lentamente tornando alla normalità.