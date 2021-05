Spot Barilla 2021: la pasta come elemento di comunicazione

Condividi su







Sono in rotazione sulle reti generaliste i nuovi spot della Pasta Barilla 2021.

Le pubblicità sono dirette da Saverio Costanzo, che ha realizzato L’Amica Geniale. E’ la fiction tratta dai best sellers di Elena Ferrante. La campagna precedente della Barilla era invece affidata a Sergio Rubini, Daniele Luchetti e Alessandro Genovesi.

Barilla 2021: presentazione dello Spot

La Pasta Barilla è solo uno dei marchi dell’omonimo gruppo che ha sede a Parma. E’ nato nel 1877 per volere di Pietro Barilla, che inizialmente possedeva solo un piccolo panificio. Molti anni dopo, nel 1910, riuscì a trasformare l’attività in una vera e propria azienda con l’apertura del primo stabilimento.

La pasta è uno dei piatti più apprezzati dagli italiani che la consumano regolarmente più volte a settimana. Oltre ad essere un alimento cardine della Dieta Mediterranea per i suoi valori nutrivi, è un prodotto che si presta alla preparazione delle ricette più variegate.

Molte aziende del settore si stanno anche specializzando nella produzione di diverse varianti per rispondere alle esigenze dei consumatori.

La Barilla, oltre a preservare la tradizione, è tornata a valorizzare il Made in Italy con l’utilizzo di materie prime autoctone dopo le polemiche sulla provenienza estera del grano.

Pasta Barilla: Un gesto d’amore

Con il claim Un gesto d’amore l’azienda vuole illustrare come la pasta può trasformarsi in un elemento comunicativo quando non riusciamo a trasmettere agli altri le sensazioni che proviamo.

Ha scelto così di puntare sull’aspetto emozionale della condivisione di un pasto. Intende infatti dimostrare che è possibile comunicare, ciò che non si riesce ad esprimere con le parole, anche attraverso la preparazione di un piatto.

Gli autori della pubblicità hanno scelto di raccontare le attuali famiglie italiane, con le loro differenti caratteristiche. In tal modo gli spettatori possono identificarsi in ogni singola storia.

La colonna sonora dello spot è Hymne di Vangelis che la Barilla ha proposto innumerevoli volte, con diversi arrangiamenti. Serve per creare un trait d’union tra passato e presente della storia del marchio.

Barilla 2021: il racconto degli Spot

Per la nuova campagna pubblicitaria Barilla ha realizzato alcuni spot che si stanno alternando sulle reti generaliste. Gli autori, attraverso il linguaggio cinematografico, raccontano alcune storie di quotidianità familiare. Le scene sono prive di dialoghi per mettere in risalto le emozioni dei protagonisti.

Nel primo racconto un adolescente torna a casa dopo gli allenamenti in palestra. Si accomoda sul divano senza proferire parola perché è giù di morale. I genitori non indagano su quanto accaduto ma cercano di dimostrare la propria comprensione attraverso un piatto di pasta. L’episodio si chiude con i loro sguardi di complicità.

La protagonista della seconda storia è una donna in carriera. Ha appena affrontato una complicata giornata di lavoro e sembra essere molto preoccupata. Il suo compagno però tenta di rasserenarla preparandole per cena un gustoso primo di pesce. Attraverso il gesto cerca di farle comprendere che tutte le difficoltà possono essere superate.

Cambio di ambientazione per il terzo episodio, che si svolge in un ristorante. Un cuoco è impegnato ai fornelli per preparare le ordinazioni sotto l’occhio vigile del cameriere che è pronto a servirle ai tavoli. Il protagonista ha portato con sé il figlio perché, probabilmente , non aveva nessuno a cui affidarlo. Il bambino, che si trova in un angolo della cucina, è visibilmente annoiato. Il genitore si avvicina a lui porgendogli una porzione di fusilli per ingannare l’attesa.

Gli altri episodi dello spot

Nel quarto racconto invece un giovane accetta l’invito a cena dei genitori. Saluta tutti i famigliari tranne il padre che preferisce ritirarsi in cucina. E’ chiaro che, in passato, hanno avuto qualche incomprensione. Il figlio però decide di raggiungerlo per un confronto ma non riesce ad iniziare una conversazione. Così il genitore, per stemperare la tensione, gli porge della pasta per controllarne lo stato di cottura.

Nell’ultimo episodio una famiglia sta pranzando nel terrazzo della propria abitazione assieme ad alcuni amici. Al tavolo sono presenti quattro adulti ed un bambino che osserva scrupolosamente il piatto destinato a qualcuno che non si è presentato. Il piccolo protagonista decide di rientrare per raggiunge la sorella, che si trova nella sua stanza, con due porzioni di pasta. Preferisce mangiare insieme lei anziché con gli altri commensali.

