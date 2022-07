Spot in tv: Alessandro Cattelan lancia Vodafone Happy

Condividi su

Sulle reti generaliste sta andando in onda il nuovo spot Vodafone 2022. Il testimonial è ancora una volta Alessandro Cattelan. Il regista della pubblicità è Danxzen. E’ realizzata da Utopia in collaborazione con Akita Film, You_are, Carat e The Producer International.

Vodafone 2022, presentazione dello spot

Vodafone è una multinazionale di telefonia mobile e fissa che ha la propria sede principale a Londra ed è presente in vari Paesi del mondo.

Nel nuovo spot, Vodafone non presenta alcuna offerta ma vuole lanciare il concorso a premi Vodafone Happy, riservato ai già clienti.

Si tratta di un’ iniziativa per fidelizzare la clientela ma allo stesso tempo per attrarre nuovi utenti. Il termine inglese significa felice e rappresenta lo stato d’animo dei clienti quando riescono a vincere i premi in palio, che vanno dal televisore, ai viaggi fino all’automobile.

Vodafone 2022, Cattelan testimonial

Per le nuove campagne pubblicitarie Vodafone ha scelto di rinnovare la collaborazione con Alessandro Cattelan, la cui carriera è decollata grazie agli anni di gavetta su Mtv. Dopo le esperienze su Sky con X Factor e EPCC è anche approdato su Rai 1 con lo show Da Grande. Prossimamente riporterà il format EPCC anche su Rai 2, in seconda serata.

Cattelan però non è solo un conduttore. Nel corso tempo ha infatti dimostrato le proprie capacità anche nel campo della recitazione e nella scrittura.

L’azienda lo ha scelto nuovamente in quanto è diventato un volto ormai familiare non solo esclusivamente dai clienti Vodafone. Anche in passato l’azienda ha puntato su volti forti e carismatici come Fedez, Carlo Cracco, Pio & Amedeo.

Vodafone però ha scelto anche di collaborare con l’artista Fra! Design per realizzare il primo spot in virtual production, ovvero registrato in un set virtuale.

Pubblicità Vodafone, racconto, ambientazione

Nella scena iniziale Alessandro Cattelan sta passeggiando con un amico al quale chiede “Senti ma, lo conosci Vodafone Happy?” e gli mostra la schermata principale del suo account dove è riportata la scritta “Oggi è Happy” con i 1600 punti accumulati.

Un istante dopo si ritrovano nella realtà virtuale dominata da oggetti e personaggi tridimensionali. Il giovane illustratore calabrese Francesco Caporale, in arte Fra! Design, ha disegnato degli omini, alcuni alberi, delle panchine e delle farfalle. Il colore predominante dell’ambientazione è ovviamente il rosso, che contraddistingue il brand.

Cattelan mostra al suo interlocutore quali premi si possono vincere con Vodafone Happy avvalendosi delle testimonianze di alcuni clienti. La prima ad arrivare è Susi; a bordo del suo nuovo monopattino. Si passa poi a Gigi che è riuscito a conquistare un barbecue per preparare sfiziose grigliate all’aperto con i propri amici.

E’ presente anche Laura che, grazie alla sua fedeltà a Vodafone, è riuscita persino ad aggiudicarsi un’automobile. Seppur i premi siano di diverso valore, i vincitori condividono la stessa emozione, la felicità.

Il protagonista è entusiasta dell’esperienza che sta vivendo. Ne è attratto e lascia intendere a Cattelan che anche lui aderirà all’iniziativa.

Vodafone ha scelto di creare un clima colorato, allegro, festoso mescolando il mondo reale con realtà virtuale. E’ un confine destinato presto ad assottigliarsi anche per l’avvento del Metaverso.

Il brano che accompagna la pubblicità è Think di Aretha Franklin.